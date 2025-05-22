https://ria.ru/20250522/moldavija-2018433855.html

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 22.05.2025

В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

Депутатская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" бойкотирует заседание парламента республики в знак протеста против авторитарных методов власти,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:00:00+03:00

2025-05-22T12:00:00+03:00

2025-05-22T16:12:00+03:00

в мире

молдавия

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московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Депутатская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" бойкотирует заседание парламента республики в знак протеста против авторитарных методов власти, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram. "Бойкот заседания — наш протест против авторитарных методов власти и демонстрация солидарности с жителями Гагаузии и (главой региона. — Прим. ред.) Евгенией Гуцул. Мы призываем к законности, уважению демократических принципов и конструктивному диалогу", — уточнили там. В блоке отметили, что участие в законотворческом процессе в парламенте теряет смысл, когда власть систематически нарушает закон и игнорирует принципы правового государства. "Пример — незаконное удержание под домашним арестом башкана (главы. — Прим. ред.) Гагаузии Евгении Гуцул. Правящее большинство использует парламент для продвижения собственных интересов, игнорируя нужды граждан. Заседания превратились в формальность, где решения принимаются без учета мнения оппозиции и населения", — указали в политсиле. Депутаты блока "Победа" периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии из-за игнорирования парламентским большинством инициатив оппозиции или отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей республики.Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против некоторых оппозиционных политиков завели уголовные дела. Помимо этого Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы для борьбы с избирательной коррупцией. Также в стране закрыли многие неугодные СМИ, предоставляющие отличную от правящей власти точку зрения на политические события в республике.

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html

https://ria.ru/20250520/moldaviya-2017988745.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул