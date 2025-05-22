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В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 22.05.2025
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12:00 22.05.2025 (обновлено: 16:12 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/moldavija-2018433855.html
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента - РИА Новости, 22.05.2025
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента
Депутатская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" бойкотирует заседание парламента республики в знак протеста против авторитарных методов власти,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:00:00+03:00
2025-05-22T16:12:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Депутатская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" бойкотирует заседание парламента республики в знак протеста против авторитарных методов власти, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram. "Бойкот заседания — наш протест против авторитарных методов власти и демонстрация солидарности с жителями Гагаузии и (главой региона. — Прим. ред.) Евгенией Гуцул. Мы призываем к законности, уважению демократических принципов и конструктивному диалогу", — уточнили там. В блоке отметили, что участие в законотворческом процессе в парламенте теряет смысл, когда власть систематически нарушает закон и игнорирует принципы правового государства. "Пример — незаконное удержание под домашним арестом башкана (главы. — Прим. ред.) Гагаузии Евгении Гуцул. Правящее большинство использует парламент для продвижения собственных интересов, игнорируя нужды граждан. Заседания превратились в формальность, где решения принимаются без учета мнения оппозиции и населения", — указали в политсиле. Депутаты блока "Победа" периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии из-за игнорирования парламентским большинством инициатив оппозиции или отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей республики.Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против некоторых оппозиционных политиков завели уголовные дела. Помимо этого Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы для борьбы с избирательной коррупцией. Также в стране закрыли многие неугодные СМИ, предоставляющие отличную от правящей власти точку зрения на политические события в республике.
https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html
https://ria.ru/20250520/rpts-2018039613.html
https://ria.ru/20250520/moldaviya-2017988745.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии оппозиция бойкотирует заседание парламента

Партия "Победа" бойкотирует заседание парламента Молдавии в знак протеста

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая — РИА Новости. Депутатская группа от оппозиционного в Молдавии блока "Победа" бойкотирует заседание парламента республики в знак протеста против авторитарных методов власти, сообщила пресс-служба политсилы в Telegram.
"Бойкот заседания — наш протест против авторитарных методов власти и демонстрация солидарности с жителями Гагаузии и (главой региона. — Прим. ред.) Евгенией Гуцул. Мы призываем к законности, уважению демократических принципов и конструктивному диалогу", — уточнили там.
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В блоке отметили, что участие в законотворческом процессе в парламенте теряет смысл, когда власть систематически нарушает закон и игнорирует принципы правового государства.
«
"Пример — незаконное удержание под домашним арестом башкана (главы. — Прим. ред.) Гагаузии Евгении Гуцул. Правящее большинство использует парламент для продвижения собственных интересов, игнорируя нужды граждан. Заседания превратились в формальность, где решения принимаются без учета мнения оппозиции и населения", — указали в политсиле.
Депутаты блока "Победа" периодически бойкотируют заседания парламента Молдавии из-за игнорирования парламентским большинством инициатив оппозиции или отсутствия в повестке проектов, отвечающих интересам жителей республики.
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Помимо этого Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы для борьбы с избирательной коррупцией. Также в стране закрыли многие неугодные СМИ, предоставляющие отличную от правящей власти точку зрения на политические события в республике.
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