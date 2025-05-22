https://ria.ru/20250522/mogilnik-2018514616.html
В Калининградской области разрушили курганный могильник
В Калининградской области разрушили курганный могильник - РИА Новости, 22.05.2025
В Калининградской области разрушили курганный могильник
Неизвестные разрушили курганный могильник VII - IV веков до н.э. в поселке Круглово под Калининградом, сообщает на своей странице "ВКонтакте" служба госохраны... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:05:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 22 мая — РИА Новости. Неизвестные разрушили курганный могильник VII - IV веков до н.э. в поселке Круглово под Калининградом, сообщает на своей странице "ВКонтакте" служба госохраны объектов культурного наследия региона. По данным службы, неизвестные раскопали курганную насыпь, а валуны разбросали в стороны. "Структура кургана значительно нарушена, чем наносится вред уникальному памятнику эпохи поздней бронзы — раннего железного века", - говорится в сообщении. Отмечается, что в действиях неизвестных есть признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 243 УК РФ об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. "Служба направила заявление в УМВД России по Калининградской области с просьбой провести мероприятия по возбуждению уголовного дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - добавили в службе. Могильник был выявлен в ходе официальных археологических исследований. 21 октября 2021 года приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области включён в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Памятник относится к эпохе поздней бронзы — раннего железного века. В ходе раскопок там обнаружены фрагменты древней керамики, изделия из кости, бронзовые предметы.
https://ria.ru/20250415/vandalizm-2011415802.html
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россия, калининградская область, калининград
Россия, Калининградская область, Калининград
В Калининградской области разрушили курганный могильник
В поселке Круглово под Калининградом неизвестные разрушили курганный могильник
КАЛИНИНГРАД, 22 мая — РИА Новости. Неизвестные разрушили курганный могильник VII - IV веков до н.э. в поселке Круглово под Калининградом, сообщает на своей странице "ВКонтакте" служба госохраны объектов культурного наследия региона.
По данным службы, неизвестные раскопали курганную насыпь, а валуны разбросали в стороны.
"Структура кургана значительно нарушена, чем наносится вред уникальному памятнику эпохи поздней бронзы — раннего железного века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях неизвестных есть признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 243 УК РФ об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
"Служба направила заявление в УМВД России по Калининградской области с просьбой провести мероприятия по возбуждению уголовного дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности", - добавили в службе.
Могильник был выявлен в ходе официальных археологических исследований. 21 октября 2021 года приказом Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области включён в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. Памятник относится к эпохе поздней бронзы — раннего железного века. В ходе раскопок там обнаружены фрагменты древней керамики, изделия из кости, бронзовые предметы.