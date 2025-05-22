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"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи - РИА Новости, 22.05.2025
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14:25 22.05.2025 (обновлено: 14:27 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/mo-2018462919.html
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи - РИА Новости, 22.05.2025
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:25:00+03:00
2025-05-22T14:27:00+03:00
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специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Нелеповка, Бересток, Катериновка, Ступочки, Старая Николаевка, Серебрянка, Александро-Шультино, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи

МО: ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действия "Южной" группировки

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня Торнадо-Г в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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Военнослужащий Вооруженных сил России у реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Нелеповка, Бересток, Катериновка, Ступочки, Старая Николаевка, Серебрянка, Александро-Шультино, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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