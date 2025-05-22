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"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи

"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи - РИА Новости, 22.05.2025

"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:25:00+03:00

2025-05-22T14:25:00+03:00

2025-05-22T14:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Нелеповка, Бересток, Катериновка, Ступочки, Старая Николаевка, Серебрянка, Александро-Шультино, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия