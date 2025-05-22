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"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи - РИА Новости, 22.05.2025
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:25:00+03:00
2025-05-22T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 245 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дылеевка, Нелеповка, Бересток, Катериновка, Ступочки, Старая Николаевка, Серебрянка, Александро-Шультино, Заря и Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 245 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.
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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
"Южная" группировка заняла более выгодные позиции и рубежи
МО: ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действия "Южной" группировки