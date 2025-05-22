ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР
МО: ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", — указали в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новая Полтавка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новая Полтавка в ДНР
Кроме того, бойцы поразили формирования семи украинских бригад в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 400 военнослужащих;
- семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также БТР Senator канадского производства;
- два пикапа;
- три артиллерийских орудия.