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ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 22.05.2025 (обновлено: 15:11 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/mo-2018462315.html
ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР
ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025
ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.05.2025
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россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
алексеевка
происшествия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", — указали в военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили формирования семи украинских бригад в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР.Потери противника составили:
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексеевка, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Алексеевка, Происшествия
ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

МО: ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", — указали в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новая Полтавка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новая Полтавка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новая Полтавка в ДНР
Кроме того, бойцы поразили формирования семи украинских бригад в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 400 военнослужащих;
  • семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также БТР Senator канадского производства;
  • два пикапа;
  • три артиллерийских орудия.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАлексеевкаПроисшествия
 
 
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