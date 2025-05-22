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ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР - РИА Новости, 22.05.2025

ВС России освободили Новую Полтавку в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:22:00+03:00

2025-05-22T14:22:00+03:00

2025-05-22T15:11:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексеевка

происшествия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", — указали в военном ведомстве.Кроме того, бойцы поразили формирования семи украинских бригад в районах Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки в ДНР.Потери противника составили:

https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html

россия

донецкая народная республика

алексеевка

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексеевка, происшествия