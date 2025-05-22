https://ria.ru/20250522/mishustin-2018489591.html
Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток
Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток - РИА Новости, 22.05.2025
Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток
Пособие по беременности для студенток теперь будет рассчитываться на основе регионального прожиточного минимума и в среднем достигнет 90 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:31:00+03:00
2025-05-22T17:31:00+03:00
2025-05-22T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пособие по беременности для студенток теперь будет рассчитываться на основе регионального прожиточного минимума и в среднем достигнет 90 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "На заседании Госсовета, посвященном поддержке семьи, президент подчеркнул, что нужно уделять особое внимание к будущим мамам-студенткам, поручил увеличить для них размер пособия по беременности и родам. Правительство разработало необходимые для этого изменения в законодательство. Согласно поправкам, размер такой выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас", — сказал он.Таким образом, по словам главы правительства, сумма, которую студентка сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз — до 90 тысяч рублей в среднем по стране. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного региона. Пособие предназначается для будущих матерей, обучающихся на очной форме в вузах и колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Финансироваться выплаты будут за счет федерального бюджета. "Эта мера станет хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша", — добавил Мишустин.Он выразил надежду на то, что после внесения в Госдуму законопроект оперативно пройдет все процедуры и вступит в силу уже с начала нового учебного года.
https://ria.ru/20250520/beremennost-2017966358.html
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Мишустин рассказал о размере пособия по беременности для студенток
Мишустин: пособие для беременных студенток вырастет в среднем до 90 тысяч рублей
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пособие по беременности для студенток теперь будет рассчитываться на основе регионального прожиточного минимума и в среднем достигнет 90 тысяч рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
"На заседании Госсовета, посвященном поддержке семьи, президент подчеркнул, что нужно уделять особое внимание к будущим мамам-студенткам, поручил увеличить для них размер пособия по беременности и родам. Правительство разработало необходимые для этого изменения в законодательство. Согласно поправкам, размер такой выплаты предлагается рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это делается сейчас", — сказал он.
Таким образом, по словам главы правительства, сумма, которую студентка сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз — до 90 тысяч рублей в среднем по стране. Точный размер выплаты будет зависеть от конкретного региона.
Пособие предназначается для будущих матерей, обучающихся на очной форме в вузах и колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Финансироваться выплаты будут за счет федерального бюджета.
«
"Эта мера станет хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша", — добавил Мишустин.
Он выразил надежду на то, что после внесения в Госдуму
законопроект оперативно пройдет все процедуры и вступит в силу уже с начала нового учебного года.