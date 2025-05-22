https://ria.ru/20250522/mironov-2018380084.html

Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов

Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов - РИА Новости, 22.05.2025

Миронов призвал ввести лицензирование курьерской деятельности для мигрантов

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести для мигрантов обязательное лицензирование курьерской... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:10:00+03:00

2025-05-22T04:10:00+03:00

2025-05-22T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести для мигрантов обязательное лицензирование курьерской деятельности и обязать курьеров иметь индивидуальный номерной жетон на видном месте. "Предлагаю ввести лицензирование работы мигрантов, занимающихся курьерской доставкой товаров. Это позволит навести порядок в одной из самых закрытых сфер, которая пользуется особой популярностью у граждан из некоторых стран Средней Азии", - заявил Миронов РИА Новости. Он отметил, что для получения лицензии они должны будут вставать на специальный учёт, проходить проверку, платить пошлину и только потом выходить на работу. Также, по мнению депутата, каждый курьер должен иметь индивидуальный номерной жетон, и жетон всегда должен быть на видном месте, чтобы в случае чего курьера можно было быстро найти, например, после ДТП с использованием электросамоката или электроскутера. "Такая мера позволит установить дополнительный контроль за незаконной миграцией, вывести из тени нелегальные доходы мигрантов и повысить безопасность в крупных городах нашей страны", – добавил лидер СРЗП. Политик уточнил, что введение лицензирования курьерской деятельности станет дополнительным инструментом контроля за незаконной миграцией, и благодаря новой системе можно будет проверить законность пребывания иностранных граждан на территории России. "Конечно же, на запуск новой системы потребуется время, но оно того стоит. Ведь сегодня никто толком не знает сколько мигрантов работают в этой сфере. Цифры звучат разные – один, полтора, два миллиона человек. Зарплаты там большие, а налоговые отчисления скромные, и они могут стать гораздо больше, чем сейчас", - сказал Миронов. По его словам, введение лицензирования позволит вывести из тени миллиарды нелегальных доходов, а полученные средства нужно передать в региональные бюджеты для развития территорий и на соцподдержку граждан с низкими доходами. Также Миронов считает, что бесконтрольная работа курьеров может представлять опасность для страны. "Во время устройства здесь никто никого толком не проверяет, информация о криминальном прошлом курьера у себя на родине никого не интересует, как и о причастности к радикальным религиозным организациям. Вся эта информация является тайной за семьи печатями, потому что мигранты устраиваются на работу через знакомых, родственников, представителей своего клана", – рассказал парламентарий. Миронов сообщил, что его настораживает, что чаще всего курьеры ходят по одним и тем же адресам. "Они знают, где живут их клиенты, какое у них материальное положение, их предпочтения. Постепенно они получают данные о составе семьи, узнают, когда люди дома, на работе или отдыхают. Соответственно, курьеры могут запросто стать сборщиками личных данных, чтобы потом передать их аферистам", – заключил он.

https://ria.ru/20240903/gosduma-1970186578.html

https://ria.ru/20250331/peterburg-2008318309.html

https://ria.ru/20250521/patent-2018250236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей миронов, общество