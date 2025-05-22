https://ria.ru/20250522/mintrans-2018377103.html

Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта

Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта - РИА Новости, 22.05.2025

Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта

Минтранс РФ прорабатывает идею интеграции всех видов беспилотного транспорта в единую экосистему, но для этого надо решить вопросы, в том числе, инфраструктуры, РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:20:00+03:00

2025-05-22T03:20:00+03:00

2025-05-22T03:20:00+03:00

технологии

россия

усть-луга

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтранс РФ прорабатывает идею интеграции всех видов беспилотного транспорта в единую экосистему, но для этого надо решить вопросы, в том числе, инфраструктуры, законодательства и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сейчас прорабатывается идея интеграции всех беспилотных систем в единую экосистему. Это позволит объединить автономные автомобили, дроны, поезда и другие виды транспорта для гармоничного взаимодействия. Для этого потребуется решить вопросы инфраструктуры, законодательства, безопасности и экономической эффективности", - сообщили в Минтрансе РФ. В Россия реализуется ряд проектов в сфере беспилотного транспорта. В частности, между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. Беспилотный электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве. В части беспилотных авиационных систем (БАС) в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. Запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев. Беспилотное движение грузовых автомобилей запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева".

https://ria.ru/20250520/transport-2018000662.html

https://ria.ru/20240924/zapusk-1974439841.html

россия

усть-луга

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Дарья Буймова

технологии, россия, усть-луга, москва, московское центральное кольцо (мцк)