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Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта - РИА Новости, 22.05.2025
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03:20 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/mintrans-2018377103.html
Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта
Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта - РИА Новости, 22.05.2025
Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта
Минтранс РФ прорабатывает идею интеграции всех видов беспилотного транспорта в единую экосистему, но для этого надо решить вопросы, в том числе, инфраструктуры, РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:20:00+03:00
2025-05-22T03:20:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтранс РФ прорабатывает идею интеграции всех видов беспилотного транспорта в единую экосистему, но для этого надо решить вопросы, в том числе, инфраструктуры, законодательства и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Сейчас прорабатывается идея интеграции всех беспилотных систем в единую экосистему. Это позволит объединить автономные автомобили, дроны, поезда и другие виды транспорта для гармоничного взаимодействия. Для этого потребуется решить вопросы инфраструктуры, законодательства, безопасности и экономической эффективности", - сообщили в Минтрансе РФ. В Россия реализуется ряд проектов в сфере беспилотного транспорта. В частности, между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. Беспилотный электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве. В части беспилотных авиационных систем (БАС) в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. Запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев. Беспилотное движение грузовых автомобилей запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева".
https://ria.ru/20250520/transport-2018000662.html
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технологии, россия, усть-луга, москва, московское центральное кольцо (мцк)
Технологии, Россия, Усть-Луга, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта

Минтранс прорабатывает идею интеграции беспилотных систем в единую экосистему

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИспытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka". 29 августа 2017
Испытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса MatrЁshka. 29 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Испытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka". 29 августа 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтранс РФ прорабатывает идею интеграции всех видов беспилотного транспорта в единую экосистему, но для этого надо решить вопросы, в том числе, инфраструктуры, законодательства и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сейчас прорабатывается идея интеграции всех беспилотных систем в единую экосистему. Это позволит объединить автономные автомобили, дроны, поезда и другие виды транспорта для гармоничного взаимодействия. Для этого потребуется решить вопросы инфраструктуры, законодательства, безопасности и экономической эффективности", - сообщили в Минтрансе РФ.
Беспилотный грузовик Evocargo Evo1 на Центральной кольцевой автодороге - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 10:19
В Россия реализуется ряд проектов в сфере беспилотного транспорта. В частности, между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. Беспилотный электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве. В части беспилотных авиационных систем (БАС) в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. Запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев.
Беспилотное движение грузовых автомобилей запущено на ЦКАД и трассе М-11 "Нева".
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