Минтранс озвучил идею интеграции всех видов беспилотного транспорта
Минтранс прорабатывает идею интеграции беспилотных систем в единую экосистему
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИспытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka". 29 августа 2017
Испытания первого в России беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka". 29 августа 2017. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минтранс РФ прорабатывает идею интеграции всех видов беспилотного транспорта в единую экосистему, но для этого надо решить вопросы, в том числе, инфраструктуры, законодательства и безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Сейчас прорабатывается идея интеграции всех беспилотных систем в единую экосистему. Это позволит объединить автономные автомобили, дроны, поезда и другие виды транспорта для гармоничного взаимодействия. Для этого потребуется решить вопросы инфраструктуры, законодательства, безопасности и экономической эффективности", - сообщили в Минтрансе РФ.
В Россия реализуется ряд проектов в сфере беспилотного транспорта. В частности, между Усть-Лугой и Балтийском курсируют два автономных парома. Беспилотный электропоезд "Ласточка" тестируется на МЦК в Москве. В части беспилотных авиационных систем (БАС) в России действует около 10 экспериментальных правовых режимов. Запущен экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотных трамваев.
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