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В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева - РИА Новости, 22.05.2025
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09:50 22.05.2025 (обновлено: 13:52 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/minoborony-2018409041.html
В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева
В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева - РИА Новости, 22.05.2025
В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева
В Тверской области двое несовершеннолетних россиян планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:50:00+03:00
2025-05-22T13:52:00+03:00
россия
вышний волочек
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Тверской области двое несовершеннолетних россиян планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ. &quot;Федеральной службой безопасности &lt;...&gt; совместно со Следственным комитетом &lt;...&gt; в Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах Министерства обороны &lt;...&gt;. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России&quot;, — отметили в спецслужбе.По адресам проживания и в оборудованном ими схроне силовики изъяли самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружили переписку в мессенджере Telegram с куратором, присягу боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора. В СК уточнили, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств".Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. Оба обвиняемых арестованы, отметили в СК.Спецслужба также опубликовала видеоролик с задержанием двух подростков. На кадрах один из злоумышленников признается, что задержан "за попытку поджога". Демонстрируются изготовленные им зажигательные устройства.Также показано видео, которое отправил киевским кураторам другой задержанный. В нем он присягнул украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, показал свой паспорт и выразил готовность бороться с российскими властями. Злоумышленник также отчитался кураторам о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp в своей противоправной деятельности.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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353
60
353
60
Задержание двух подростков, планировавших поджог здания МО в Тверской области по заданию украинского куратора
ФСБ показала кадры задержания двух подростков, по заданию Киева планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области
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россия, вышний волочек, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Вышний Волочек, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт на объекте Минобороны

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Тверской области двое несовершеннолетних россиян планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности <...> совместно со Следственным комитетом <...> в Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах Министерства обороны <...>. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России", — отметили в спецслужбе.

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По адресам проживания и в оборудованном ими схроне силовики изъяли самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружили переписку в мессенджере Telegram с куратором, присягу боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора.
В СК уточнили, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств".
Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. Оба обвиняемых арестованы, отметили в СК.
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Спецслужба также опубликовала видеоролик с задержанием двух подростков. На кадрах один из злоумышленников признается, что задержан "за попытку поджога". Демонстрируются изготовленные им зажигательные устройства.
Также показано видео, которое отправил киевским кураторам другой задержанный. В нем он присягнул украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, показал свой паспорт и выразил готовность бороться с российскими властями. Злоумышленник также отчитался кураторам о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.
В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp в своей противоправной деятельности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияВышний ВолочекФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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