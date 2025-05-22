https://ria.ru/20250522/minoborony-2018409041.html

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева - РИА Новости, 22.05.2025

В Тверской области задержали подростков, готовивших теракт по заданию Киева

В Тверской области двое несовершеннолетних россиян планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:50:00+03:00

2025-05-22T09:50:00+03:00

2025-05-22T13:52:00+03:00

россия

вышний волочек

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Тверской области двое несовершеннолетних россиян планировали теракт, их координировал украинский куратор, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности <...> совместно со Следственным комитетом <...> в Тверской области предотвращены диверсионно-террористические акты на объектах Министерства обороны <...>. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в городе Вышний Волочек задержаны два сторонника идеологии массовых убийств и неонацизма, граждане России 2008 и 2011 годов рождения, осуществлявшие по заданию украинского куратора в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовку поджогов одного из зданий Минобороны России", — отметили в спецслужбе.По адресам проживания и в оборудованном ими схроне силовики изъяли самодельные зажигательные устройства. В телефонах несовершеннолетних обнаружили переписку в мессенджере Telegram с куратором, присягу боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора. В СК уточнили, что один из подростков самостоятельно изготовил в нежилой постройке в Вышнем Волочке зажигательные устройства, а второй "получил сведения о местонахождении в Вышневолоцком городском округе уже изготовленных зажигательных устройств".Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению теракта и об участии в деятельности террористической организации. Оба обвиняемых арестованы, отметили в СК.Спецслужба также опубликовала видеоролик с задержанием двух подростков. На кадрах один из злоумышленников признается, что задержан "за попытку поджога". Демонстрируются изготовленные им зажигательные устройства.Также показано видео, которое отправил киевским кураторам другой задержанный. В нем он присягнул украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК)*, показал свой паспорт и выразил готовность бороться с российскими властями. Злоумышленник также отчитался кураторам о приготовленных им бутылках с зажигательной смесью.В ФСБ напомнили, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp в своей противоправной деятельности.* Террористическая организация, запрещенная в России.

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https://ria.ru/20250519/prigovor-2017899306.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017028837.html

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вышний волочек

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Задержание двух подростков, планировавших поджог здания МО в Тверской области по заданию украинского куратора ФСБ показала кадры задержания двух подростков, по заданию Киева планировавших поджог здания Минобороны в Тверской области 2025-05-22T09:50 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вышний волочек, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия