Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле
Миляев: украинский дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле
© Фото : Myslo / TelegramЖилой дом, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника, в Туле
Жилой дом, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника, в Туле
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В крышу многоквартирного дома в Туле врезался БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы", — говорится в публикации.
При этом в результате падения обломков дрона повреждения получили жилые и нежилые здания еще по нескольким адресам в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по словам Миляева, получили два человека, им оказали медицинскую помощь.
Информация уточняется, на месте работают оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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