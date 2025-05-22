https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389453.html

Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле - РИА Новости, 22.05.2025

Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

В крышу многоквартирного дома в Туле врезался БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:37:00+03:00

2025-05-22T06:37:00+03:00

2025-05-22T09:43:00+03:00

происшествия

тула

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В крышу многоквартирного дома в Туле врезался БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы", — говорится в публикации.При этом в результате падения обломков дрона повреждения получили жилые и нежилые здания еще по нескольким адресам в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по словам Миляева, получили два человека, им оказали медицинскую помощь. Информация уточняется, на месте работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389212.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тула

тульская область

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Дарья Буймова

происшествия, тула, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)