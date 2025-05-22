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Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле - РИА Новости, 22.05.2025
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06:37 22.05.2025 (обновлено: 09:43 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389453.html
Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле
Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле - РИА Новости, 22.05.2025
Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле
В крышу многоквартирного дома в Туле врезался БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:37:00+03:00
2025-05-22T09:43:00+03:00
происшествия
тула
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В крышу многоквартирного дома в Туле врезался БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы", — говорится в публикации.При этом в результате падения обломков дрона повреждения получили жилые и нежилые здания еще по нескольким адресам в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по словам Миляева, получили два человека, им оказали медицинскую помощь. Информация уточняется, на месте работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250522/milyaev-2018389212.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тула
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происшествия, тула, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тула, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

Миляев: украинский дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

© Фото : Myslo / TelegramЖилой дом, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника, в Туле
Жилой дом, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника, в Туле - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Myslo / Telegram
Жилой дом, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника, в Туле
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В крышу многоквартирного дома в Туле врезался БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Продолжается массированный налет вражеских беспилотников на Тульскую область. Дежурные средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы", — говорится в публикации.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Во время атаки БПЛА в Туле два человека получили ранения
06:34
При этом в результате падения обломков дрона повреждения получили жилые и нежилые здания еще по нескольким адресам в областной столице. Жертв нет. Легкую степень ранения, по словам Миляева, получили два человека, им оказали медицинскую помощь.
Информация уточняется, на месте работают оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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ПроисшествияТулаТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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