https://ria.ru/20250522/mgimo--2018521147.html
Турпотенциал Вологодской области показали на выставке в МГИМО
Турпотенциал Вологодской области показали на выставке в МГИМО - РИА Новости, 22.05.2025
Турпотенциал Вологодской области показали на выставке в МГИМО
Туристический и культурный потенциал Вологодской области представили на выставке в МГИМО, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:23:00+03:00
2025-05-22T18:23:00+03:00
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вологодская область
георгий филимонов
вологодская область
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Туристический и культурный потенциал Вологодской области представили на выставке в МГИМО, сообщает пресс-служба облправительства. Ее посетили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов. "Вместе с Анатолием Васильевичем осмотрели выставку, посвященную Вологодчине, которая проводится в стенах университета. Более 20 фотоснимков показывают исторические места, памятники архитектуры, удивительную красоту природы вологодского края. Презентуем вологодские промыслы и ремесла, знакомим с мастерами слова", – приводит пресс-служба слова Филимонова. На выставке в МГИМО представили сразу несколько экспозиций, посвященных Вологодчине. Так, "Вологодская область – место силы русского мира" показывает виды природы, памятники архитектуры и искусства, картины старинных городов и исторических мест, в том числе Вологду, Белозерск, Тотьму, Великий Устюг, Кириллов, Ферапонтово, Семенково. В свою очередь, экспозиция "Порохом пропахнувшие строки" рассказывает о писателях-вологжанах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди них — Александр Яшин, Сергей Викулов, Владимир Калачев, Сергей Орлов, Валерий Дементьев, Капитолина Большакова, Владимир Тендряков, Иван Полуянов, Константин Коничев и Михаил Сопин. На выставке также представили образы росписи, вышивки и кружевные изделия, организовали дегустацию вологодского мороженого и кирилловского лимонада. Помимо прочего, всем желающим раздавали буклеты и знакомили с туристическим порталом региона. Кроме этого, в МГИМО Филимонов провел рабочую встречу с Торкуновым, выступил с лекцией и ответил на вопросы студентов.
https://ria.ru/20250521/filimonov-2018352950.html
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георгий филимонов, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Вологодская область
Турпотенциал Вологодской области показали на выставке в МГИМО
Туристический потенциал Вологодской области представили на выставке в МГИМО
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Туристический и культурный потенциал Вологодской области представили на выставке в МГИМО, сообщает пресс-служба облправительства.
Ее посетили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолий Торкунов.
"Вместе с Анатолием Васильевичем осмотрели выставку, посвященную Вологодчине, которая проводится в стенах университета. Более 20 фотоснимков показывают исторические места, памятники архитектуры, удивительную красоту природы вологодского края. Презентуем вологодские промыслы и ремесла, знакомим с мастерами слова", – приводит пресс-служба слова Филимонова.
На выставке в МГИМО представили сразу несколько экспозиций, посвященных Вологодчине. Так, "Вологодская область – место силы русского мира" показывает виды природы, памятники архитектуры и искусства, картины старинных городов и исторических мест, в том числе Вологду, Белозерск, Тотьму, Великий Устюг, Кириллов, Ферапонтово, Семенково.
В свою очередь, экспозиция "Порохом пропахнувшие строки" рассказывает о писателях-вологжанах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди них — Александр Яшин, Сергей Викулов, Владимир Калачев, Сергей Орлов, Валерий Дементьев, Капитолина Большакова, Владимир Тендряков, Иван Полуянов, Константин Коничев и Михаил Сопин.
На выставке также представили образы росписи, вышивки и кружевные изделия, организовали дегустацию вологодского мороженого и кирилловского лимонада. Помимо прочего, всем желающим раздавали буклеты и знакомили с туристическим порталом региона.
Кроме этого, в МГИМО Филимонов провел рабочую встречу с Торкуновым, выступил с лекцией и ответил на вопросы студентов.