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Над Крымом зафиксировали редкий метеор - РИА Новости, 22.05.2025
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Наука
 
20:33 22.05.2025 (обновлено: 21:19 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/meteor-2018542233.html
Над Крымом зафиксировали редкий метеор
Над Крымом зафиксировали редкий метеор - РИА Новости, 22.05.2025
Над Крымом зафиксировали редкий метеор
Сразу три камеры Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) зафиксировали пролет редкого метеора, сообщил РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:33:00+03:00
2025-05-22T21:19:00+03:00
наука
земля
сергей назаров
космос - риа наука
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Сразу три камеры Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) зафиксировали пролет редкого метеора, сообщил РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.&quot;Угловое расстояние, которое прочертил в небе метеор, — порядка 170 градусов, то есть он пролетел практически через все небо. По всей вероятности, речь может идти о метеоре, который вошел лишь в верхние слои атмосферы и вновь покинул ее. Для такого рода редких метеоров есть англоязычное название &quot;earth grazing fireball&quot;, или грейзер. То есть коснувшийся атмосферы&quot;, — рассказал собеседник агентства.Космическое тело пролетело в ночь с 18 на 19 мая, попав в кадр на всех трех камерах обсерватории, направленных на разные участки неба. Как подчеркнул астроном, редкость метеора заключается в том, что он пролетел практически через весь небосвод.Яркость метеора составила порядка минус первой звездной величины, то есть ярче звезд Вега или Арктур, пояснил Назаров. Метеор летел медленно, высота, на которой он проходил атмосферу, составляла порядка ста километров.
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земля
республика крым
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Падение редкого метеора, пролетевшего через весь небосвод
Падение редкого метеора, так называемого грейзера, пролетевшего через весь небосвод, зафиксировали камеры Крымской обсерватории, сообщил РИА Новости автор видео, научный сотрудник Сергей Назаров
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земля, сергей назаров, космос - риа наука, республика крым
Наука, Земля, Сергей Назаров, Космос - РИА Наука, Республика Крым
Над Крымом зафиксировали редкий метеор

В Крымской астрофизической обсерватории зафиксировали пролет редкого метеора

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Сразу три камеры Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) зафиксировали пролет редкого метеора, сообщил РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров.
«

"Угловое расстояние, которое прочертил в небе метеор, — порядка 170 градусов, то есть он пролетел практически через все небо. По всей вероятности, речь может идти о метеоре, который вошел лишь в верхние слои атмосферы и вновь покинул ее. Для такого рода редких метеоров есть англоязычное название "earth grazing fireball", или грейзер. То есть коснувшийся атмосферы", — рассказал собеседник агентства.

Космическое тело пролетело в ночь с 18 на 19 мая, попав в кадр на всех трех камерах обсерватории, направленных на разные участки неба. Как подчеркнул астроном, редкость метеора заключается в том, что он пролетел практически через весь небосвод.
Яркость метеора составила порядка минус первой звездной величины, то есть ярче звезд Вега или Арктур, пояснил Назаров. Метеор летел медленно, высота, на которой он проходил атмосферу, составляла порядка ста километров.
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НаукаЗемляСергей НазаровКосмос - РИА НаукаРеспублика Крым
 
 
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