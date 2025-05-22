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Мексика запросит у Израиля разъяснений по инциденту в Дженине - РИА Новости, 22.05.2025
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03:01 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/meksika-2018376084.html
Мексика запросит у Израиля разъяснений по инциденту в Дженине
Мексика запросит у Израиля разъяснений по инциденту в Дженине - РИА Новости, 22.05.2025
Мексика запросит у Израиля разъяснений по инциденту в Дженине
МИД Мексики в блоге внешнеполитического ведомства в X заявило, что направит запрос в посольство Израиля с требованием разъяснений в связи с инцидентом в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:01:00+03:00
2025-05-22T03:01:00+03:00
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. МИД Мексики в блоге внешнеполитического ведомства в X заявило, что направит запрос в посольство Израиля с требованием разъяснений в связи с инцидентом в палестинском городе Дженин, где израильские военные открыли огонь в сторону международной делегации, в составе которой находились мексиканские дипломаты. "Министерство иностранных дел запросит у посольства Израиля в Мексике соответствующие разъяснения по данному инциденту", - говорится в сообщении. По данным министерства, инцидент произошёл во время визита представителей 32-х государств в Дженин, в том числе главы представительства Мексики в Палестине Педро Бланко Переса и его заместителя Хулио Сесара Эскобедо Флореса. Во время поездки израильские солдаты открыли огонь, "чтобы запугать делегацию", мексиканские дипломаты при этом не пострадали. В правительстве Мексики указали, что действия израильской стороны противоречат статье 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая закрепляет неприкосновенность дипломатов, хотя Израиль как участник этой конвенции обязан её соблюдать. По сообщению Армии обороны Израиля, делегация дипломатов отклонилась от маршрута в Дженине и попала в запретную зону, поэтому израильская армия сделала предупредительные выстрелы. Ранее этот инцидент вызвал резкую реакцию со стороны Великобритании. Младший министр британского МИД Хэмиш Фалконер осудил обстрел и потребовал расследования. В палестинском МИД действия израильской армии назвали актом агрессии и нарушением международного права.
https://ria.ru/20250121/izrail-1994858985.html
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в мире, мексика, израиль, палестина
В мире, Мексика, Израиль, Палестина
Мексика запросит у Израиля разъяснений по инциденту в Дженине

Мексика запросит объяснений от Израиля по поводу обстрела дипломатов в Дженине

© AP Photo / Majdi MohammedМедики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. МИД Мексики в блоге внешнеполитического ведомства в X заявило, что направит запрос в посольство Израиля с требованием разъяснений в связи с инцидентом в палестинском городе Дженин, где израильские военные открыли огонь в сторону международной делегации, в составе которой находились мексиканские дипломаты.
"Министерство иностранных дел запросит у посольства Израиля в Мексике соответствующие разъяснения по данному инциденту", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, инцидент произошёл во время визита представителей 32-х государств в Дженин, в том числе главы представительства Мексики в Палестине Педро Бланко Переса и его заместителя Хулио Сесара Эскобедо Флореса. Во время поездки израильские солдаты открыли огонь, "чтобы запугать делегацию", мексиканские дипломаты при этом не пострадали.
В правительстве Мексики указали, что действия израильской стороны противоречат статье 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая закрепляет неприкосновенность дипломатов, хотя Израиль как участник этой конвенции обязан её соблюдать.
По сообщению Армии обороны Израиля, делегация дипломатов отклонилась от маршрута в Дженине и попала в запретную зону, поэтому израильская армия сделала предупредительные выстрелы.
Ранее этот инцидент вызвал резкую реакцию со стороны Великобритании. Младший министр британского МИД Хэмиш Фалконер осудил обстрел и потребовал расследования. В палестинском МИД действия израильской армии назвали актом агрессии и нарушением международного права.
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