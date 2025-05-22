Мексика запросит у Израиля разъяснений по инциденту в Дженине
Мексика запросит объяснений от Израиля по поводу обстрела дипломатов в Дженине
© AP Photo / Majdi MohammedМедики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин
© AP Photo / Majdi Mohammed
Медики эвакуируют раненого мужчину во время израильской военной операции в городе Дженин. Архивное фото
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МЕХИКО, 22 мая - РИА Новости. МИД Мексики в блоге внешнеполитического ведомства в X заявило, что направит запрос в посольство Израиля с требованием разъяснений в связи с инцидентом в палестинском городе Дженин, где израильские военные открыли огонь в сторону международной делегации, в составе которой находились мексиканские дипломаты.
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По данным министерства, инцидент произошёл во время визита представителей 32-х государств в Дженин, в том числе главы представительства Мексики в Палестине Педро Бланко Переса и его заместителя Хулио Сесара Эскобедо Флореса. Во время поездки израильские солдаты открыли огонь, "чтобы запугать делегацию", мексиканские дипломаты при этом не пострадали.
В правительстве Мексики указали, что действия израильской стороны противоречат статье 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая закрепляет неприкосновенность дипломатов, хотя Израиль как участник этой конвенции обязан её соблюдать.
По сообщению Армии обороны Израиля, делегация дипломатов отклонилась от маршрута в Дженине и попала в запретную зону, поэтому израильская армия сделала предупредительные выстрелы.
Ранее этот инцидент вызвал резкую реакцию со стороны Великобритании. Младший министр британского МИД Хэмиш Фалконер осудил обстрел и потребовал расследования. В палестинском МИД действия израильской армии назвали актом агрессии и нарушением международного права.