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Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами - РИА Новости, 22.05.2025
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19:09 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/mat-2018486924.html
Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами
Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами - РИА Новости, 22.05.2025
Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами
Дарья Суханова три месяца жила в квартире с телами убитых детей, получала на них пособия и водила домой новых любовников. Что превратило мать пятерых детей в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:09:00+03:00
2025-05-22T19:09:00+03:00
псковская область
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дарья Суханова три месяца жила в квартире с телами убитых детей, получала на них пособия и водила домой новых любовников. Что превратило мать пятерых детей в хладнокровную убийцу? Почему никто из соседей не заметил, что дети исчезли? И как 12-летний сын раскрыл страшную тайну своей матери?Мать-одиночка с большими планамиДарья Суханова из Великих Лук не планировала становиться убийцей. В начале 2000-х она искренне верила в счастливое материнство и с упоением вела дневник о радостях воспитания детей. Первого сына родила от Артема Разумилова, с которым прожила несколько лет.Мужчина сбежал после появления второго ребенка — понял, что не готов к отцовству. Дарья не сдалась и через год попыталась построить семью с Николаем Кротовым. Ему родила дочь, но и этот избранник исчез, увидев перспективу воспитывать троих детей.Общество осуждало многодетную мать-одиночку, но женщина демонстрировала показное счастье. В соцсетях писала о том, как любит детей, а на деле все больше пренебрегала их потребностями. Основную заботу о малышах переложила на престарелую прабабушку Нину Павловну.Первая трагедияОсенью 2016 года произошло событие, которое окончательно изменило отношение Дарьи к собственным детям. 3-летний сын, играя в прятки с братом, залез на коробку у незастекленного балкона и упал с шестого этажа. Очевидцы утверждали: мать в момент падения сидела на скамейке напротив дома и даже не пошевелилась.После гибели ребенка мать Дарьи Елена забрала к себе одного из внуков — старшего мальчика Васю. Остальные дети продолжали жить с Дарьей, которая все глубже погружалась в пучину безразличия.Соцработники навещали семью после смерти ребенка, но Суханова умело изображала заботливую мать. Дополнительных жалоб не поступало, поэтому контроль ослабли.Жизнь ради пособийДарья получала на детей по 60 тысяч рублей ежемесячно — внушительная сумма для Псковской области. Деньги тратила на себя, а дети жили в нечеловеческих условиях. Знакомые рассказывали: в квартире царила антисанитария, пол был "липкий и в моче", у всех завелись вши.Детей она запирала дома, сама отправляясь на гулянки со случайными мужчинами. Малышей не мыла, кормила лапшой быстрого приготовления, требовала не кричать. Одежду получали от соседей — ее никто не стирал. Самого младшего мать вообще не вынимала из кроватки.Парадокс: при этом Дарья завела двух породистых собак, которых регулярно выгуливала. Животные получали больше внимания, чем собственные дети.Соседи молчалиАнтисанитария и детские крики не остались незамеченными, но жители дома предпочли не вмешиваться. Некоторые знали, что квартира превратилась в притон, куда Суханова водила сменяющихся любовников. Те игнорировали ужасающие условия, в которых содержались дети.Дарья всех обманывала. Говорила, что дочь пошла в школу, что дети болеют или гостят у бабушки. Домой никого не пускала — теперь понятно почему. Даже родственники, пытавшиеся помочь, не могли пробиться к ней.Женщина окончательно махнула рукой на материнские обязанности. По ее признанию на допросе, она "устала ухаживать за детьми" и решила радикально решить проблему.Серия убийствСначала Дарья задушила 4-летнего Марка. На допросе хладнокровно рассказывала: "Я присела рядом, накрыла рот и нос рукой, держала пять минут". Через полторы недели тем же способом убила 6-месячного Андрея, которого родила дома и никому не показывала.Тела заперла в квартире и уехала на дачу с 8-летней Настей. Дочка заболела, с каждым днем ей становилось хуже, но мать не вызывала скорую. Девочка умерла без медицинской помощи. Труп завернули в полиэтилен и оставили на кровати.Три месяца Суханова жила с мертвыми детьми, продолжая получать на них пособия и приводить домой мужчин. Соседи не догадывались, что квартира превратилась в склеп.Раскрытие преступленияДвадцать третьего ноября 2023 года все изменилось: 12-летний Вася, живший с бабушкой, заподозрил неладное и упросил отпустить его съездить к матери. Приехав в заброшенную квартиру, ужаснулся увиденному.Мальчик сразу позвонил бабушке, та обратилась в полицию. На следующий день преступницу задержали. 5-летнюю дочь Стешу, которая чудом осталась жива и находилась с Дарьей, передали органам опеки.При обыске квартиры следователи обнаружили жуткую картину: горы мусора, слой пыли на обшарпанной мебели и трупы детей. Дарья на допросе заявляла, что все дети "умерли во сне", но экспертиза установила истину.Она выйдет из тюрьмыПсихиатрическая экспертиза признала 34-летнюю Суханову вменяемой — судить будут по всей строгости закона. Ей грозит до 20 лет заключения по статье об убийстве двух и более малолетних детей, находящихся в беспомощном состоянии.Если бы преступником был мужчина, дали бы пожизненное. Но женщинам в России высшая мера не назначается. Соседи подозревают: жертв могло быть больше — Дарья скрывала некоторые роды, не регистрируя детей.
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РИА Новости
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4.7
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псковская область, россия
Псковская область, Россия

Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами

© Getty Images / © Viktor KintopДевушка с ребенком в детской коляске
Девушка с ребенком в детской коляске - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / © Viktor Kintop
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дарья Суханова три месяца жила в квартире с телами убитых детей, получала на них пособия и водила домой новых любовников. Что превратило мать пятерых детей в хладнокровную убийцу? Почему никто из соседей не заметил, что дети исчезли? И как 12-летний сын раскрыл страшную тайну своей матери?

Мать-одиночка с большими планами

Дарья Суханова из Великих Лук не планировала становиться убийцей. В начале 2000-х она искренне верила в счастливое материнство и с упоением вела дневник о радостях воспитания детей. Первого сына родила от Артема Разумилова, с которым прожила несколько лет.
© Фото : соцсетиДарья Суханова
Дарья Суханова - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : соцсети
Дарья Суханова
Мужчина сбежал после появления второго ребенка — понял, что не готов к отцовству. Дарья не сдалась и через год попыталась построить семью с Николаем Кротовым. Ему родила дочь, но и этот избранник исчез, увидев перспективу воспитывать троих детей.
Общество осуждало многодетную мать-одиночку, но женщина демонстрировала показное счастье. В соцсетях писала о том, как любит детей, а на деле все больше пренебрегала их потребностями. Основную заботу о малышах переложила на престарелую прабабушку Нину Павловну.

Первая трагедия

Осенью 2016 года произошло событие, которое окончательно изменило отношение Дарьи к собственным детям. 3-летний сын, играя в прятки с братом, залез на коробку у незастекленного балкона и упал с шестого этажа. Очевидцы утверждали: мать в момент падения сидела на скамейке напротив дома и даже не пошевелилась.
© РИА Новости / Максим ЗахаровПустые детские качели
Пустые детские качели - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
Пустые детские качели
После гибели ребенка мать Дарьи Елена забрала к себе одного из внуков — старшего мальчика Васю. Остальные дети продолжали жить с Дарьей, которая все глубже погружалась в пучину безразличия.
Соцработники навещали семью после смерти ребенка, но Суханова умело изображала заботливую мать. Дополнительных жалоб не поступало, поэтому контроль ослабли.

Жизнь ради пособий

Дарья получала на детей по 60 тысяч рублей ежемесячно — внушительная сумма для Псковской области. Деньги тратила на себя, а дети жили в нечеловеческих условиях. Знакомые рассказывали: в квартире царила антисанитария, пол был "липкий и в моче", у всех завелись вши.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник почтамта пересчитывает деньги
Работник почтамта пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Работник почтамта пересчитывает деньги
Детей она запирала дома, сама отправляясь на гулянки со случайными мужчинами. Малышей не мыла, кормила лапшой быстрого приготовления, требовала не кричать. Одежду получали от соседей — ее никто не стирал. Самого младшего мать вообще не вынимала из кроватки.
Парадокс: при этом Дарья завела двух породистых собак, которых регулярно выгуливала. Животные получали больше внимания, чем собственные дети.

Соседи молчали

Антисанитария и детские крики не остались незамеченными, но жители дома предпочли не вмешиваться. Некоторые знали, что квартира превратилась в притон, куда Суханова водила сменяющихся любовников. Те игнорировали ужасающие условия, в которых содержались дети.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМногоквартирные дома
Многоквартирные дома - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Многоквартирные дома
Дарья всех обманывала. Говорила, что дочь пошла в школу, что дети болеют или гостят у бабушки. Домой никого не пускала — теперь понятно почему. Даже родственники, пытавшиеся помочь, не могли пробиться к ней.
Женщина окончательно махнула рукой на материнские обязанности. По ее признанию на допросе, она "устала ухаживать за детьми" и решила радикально решить проблему.

Серия убийств

Сначала Дарья задушила 4-летнего Марка. На допросе хладнокровно рассказывала: "Я присела рядом, накрыла рот и нос рукой, держала пять минут". Через полторы недели тем же способом убила 6-месячного Андрея, которого родила дома и никому не показывала.
© РИА Новости / Владимир АстапковичРебенок качается на качелях
Ребенок качается на качелях - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Ребенок качается на качелях
Тела заперла в квартире и уехала на дачу с 8-летней Настей. Дочка заболела, с каждым днем ей становилось хуже, но мать не вызывала скорую. Девочка умерла без медицинской помощи. Труп завернули в полиэтилен и оставили на кровати.
Три месяца Суханова жила с мертвыми детьми, продолжая получать на них пособия и приводить домой мужчин. Соседи не догадывались, что квартира превратилась в склеп.

Раскрытие преступления

Двадцать третьего ноября 2023 года все изменилось: 12-летний Вася, живший с бабушкой, заподозрил неладное и упросил отпустить его съездить к матери. Приехав в заброшенную квартиру, ужаснулся увиденному.
Мальчик сразу позвонил бабушке, та обратилась в полицию. На следующий день преступницу задержали. 5-летнюю дочь Стешу, которая чудом осталась жива и находилась с Дарьей, передали органам опеки.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России
При обыске квартиры следователи обнаружили жуткую картину: горы мусора, слой пыли на обшарпанной мебели и трупы детей. Дарья на допросе заявляла, что все дети "умерли во сне", но экспертиза установила истину.

Она выйдет из тюрьмы

Психиатрическая экспертиза признала 34-летнюю Суханову вменяемой — судить будут по всей строгости закона. Ей грозит до 20 лет заключения по статье об убийстве двух и более малолетних детей, находящихся в беспомощном состоянии.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
Если бы преступником был мужчина, дали бы пожизненное. Но женщинам в России высшая мера не назначается. Соседи подозревают: жертв могло быть больше — Дарья скрывала некоторые роды, не регистрируя детей.
 
Псковская областьРоссия
 
 
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