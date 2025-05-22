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Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами

Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами - РИА Новости, 22.05.2025

Многодетная мать из Великих Лук задушила троих детей и жила с их трупами

Дарья Суханова три месяца жила в квартире с телами убитых детей, получала на них пособия и водила домой новых любовников. Что превратило мать пятерых детей в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:09:00+03:00

2025-05-22T19:09:00+03:00

2025-05-22T19:09:00+03:00

псковская область

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Дарья Суханова три месяца жила в квартире с телами убитых детей, получала на них пособия и водила домой новых любовников. Что превратило мать пятерых детей в хладнокровную убийцу? Почему никто из соседей не заметил, что дети исчезли? И как 12-летний сын раскрыл страшную тайну своей матери?Мать-одиночка с большими планамиДарья Суханова из Великих Лук не планировала становиться убийцей. В начале 2000-х она искренне верила в счастливое материнство и с упоением вела дневник о радостях воспитания детей. Первого сына родила от Артема Разумилова, с которым прожила несколько лет.Мужчина сбежал после появления второго ребенка — понял, что не готов к отцовству. Дарья не сдалась и через год попыталась построить семью с Николаем Кротовым. Ему родила дочь, но и этот избранник исчез, увидев перспективу воспитывать троих детей.Общество осуждало многодетную мать-одиночку, но женщина демонстрировала показное счастье. В соцсетях писала о том, как любит детей, а на деле все больше пренебрегала их потребностями. Основную заботу о малышах переложила на престарелую прабабушку Нину Павловну.Первая трагедияОсенью 2016 года произошло событие, которое окончательно изменило отношение Дарьи к собственным детям. 3-летний сын, играя в прятки с братом, залез на коробку у незастекленного балкона и упал с шестого этажа. Очевидцы утверждали: мать в момент падения сидела на скамейке напротив дома и даже не пошевелилась.После гибели ребенка мать Дарьи Елена забрала к себе одного из внуков — старшего мальчика Васю. Остальные дети продолжали жить с Дарьей, которая все глубже погружалась в пучину безразличия.Соцработники навещали семью после смерти ребенка, но Суханова умело изображала заботливую мать. Дополнительных жалоб не поступало, поэтому контроль ослабли.Жизнь ради пособийДарья получала на детей по 60 тысяч рублей ежемесячно — внушительная сумма для Псковской области. Деньги тратила на себя, а дети жили в нечеловеческих условиях. Знакомые рассказывали: в квартире царила антисанитария, пол был "липкий и в моче", у всех завелись вши.Детей она запирала дома, сама отправляясь на гулянки со случайными мужчинами. Малышей не мыла, кормила лапшой быстрого приготовления, требовала не кричать. Одежду получали от соседей — ее никто не стирал. Самого младшего мать вообще не вынимала из кроватки.Парадокс: при этом Дарья завела двух породистых собак, которых регулярно выгуливала. Животные получали больше внимания, чем собственные дети.Соседи молчалиАнтисанитария и детские крики не остались незамеченными, но жители дома предпочли не вмешиваться. Некоторые знали, что квартира превратилась в притон, куда Суханова водила сменяющихся любовников. Те игнорировали ужасающие условия, в которых содержались дети.Дарья всех обманывала. Говорила, что дочь пошла в школу, что дети болеют или гостят у бабушки. Домой никого не пускала — теперь понятно почему. Даже родственники, пытавшиеся помочь, не могли пробиться к ней.Женщина окончательно махнула рукой на материнские обязанности. По ее признанию на допросе, она "устала ухаживать за детьми" и решила радикально решить проблему.Серия убийствСначала Дарья задушила 4-летнего Марка. На допросе хладнокровно рассказывала: "Я присела рядом, накрыла рот и нос рукой, держала пять минут". Через полторы недели тем же способом убила 6-месячного Андрея, которого родила дома и никому не показывала.Тела заперла в квартире и уехала на дачу с 8-летней Настей. Дочка заболела, с каждым днем ей становилось хуже, но мать не вызывала скорую. Девочка умерла без медицинской помощи. Труп завернули в полиэтилен и оставили на кровати.Три месяца Суханова жила с мертвыми детьми, продолжая получать на них пособия и приводить домой мужчин. Соседи не догадывались, что квартира превратилась в склеп.Раскрытие преступленияДвадцать третьего ноября 2023 года все изменилось: 12-летний Вася, живший с бабушкой, заподозрил неладное и упросил отпустить его съездить к матери. Приехав в заброшенную квартиру, ужаснулся увиденному.Мальчик сразу позвонил бабушке, та обратилась в полицию. На следующий день преступницу задержали. 5-летнюю дочь Стешу, которая чудом осталась жива и находилась с Дарьей, передали органам опеки.При обыске квартиры следователи обнаружили жуткую картину: горы мусора, слой пыли на обшарпанной мебели и трупы детей. Дарья на допросе заявляла, что все дети "умерли во сне", но экспертиза установила истину.Она выйдет из тюрьмыПсихиатрическая экспертиза признала 34-летнюю Суханову вменяемой — судить будут по всей строгости закона. Ей грозит до 20 лет заключения по статье об убийстве двух и более малолетних детей, находящихся в беспомощном состоянии.Если бы преступником был мужчина, дали бы пожизненное. Но женщинам в России высшая мера не назначается. Соседи подозревают: жертв могло быть больше — Дарья скрывала некоторые роды, не регистрируя детей.

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псковская область, россия