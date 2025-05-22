https://ria.ru/20250522/mango-2018380300.html

Россия нарастила импорт китайских манго до рекордных значений

Россия нарастила импорт китайских манго до рекордных значений - РИА Новости, 22.05.2025

Россия нарастила импорт китайских манго до рекордных значений

Россия в апреле этого года импортировала в 1,4 раза больше китайских манго, чем год назад, таким образом нарастив поставки до исторического максимума,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T04:10:00+03:00

2025-05-22T04:10:00+03:00

2025-05-22T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия в апреле этого года импортировала в 1,4 раза больше китайских манго, чем год назад, таким образом нарастив поставки до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, объем поставок этого фрукта из Китая в РФ за апрель составил 4,15 миллиона долларов за 2,3 тысячи тонн. В денежном выражении это в 1,4 раза больше, чем год назад, и на 11% больше, чем в марте. При этом физические объемы поставок выросли в годовом выражении в 1,2 раза, а в месячном - на 14%. Апрельские объемы закупок стали максимальными за время торговли двух стран как минимум с 2015 года (более ранние данные не публикуются). Всего за апрель Поднебесная экспортировала манго на 11,6 миллиона долларов. Главным направлением поставок стала Киргизия с 4,2 миллионами долларов, а Россия опустилась на второе место. Вместе они в китайском экспорте заняли долю в 72%. В топ-5 также вошли Вьетнам (992,9 тысячи долларов), США (183,7 тысячи) и Германия (84,1 тысячи). Общий объем экспорта манго из КНР в другие страны за 2024 год составил 116,3 миллиона долларов, из которых 21,6 миллиона пришлись на Россию.

https://ria.ru/20250521/zerno-2018157633.html

https://ria.ru/20250502/kitay-2014719634.html

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китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, китай, киргизия