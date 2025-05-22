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Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине - РИА Новости, 22.05.2025
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18:21 22.05.2025 (обновлено: 18:22 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/makron-2018520452.html
Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине
Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине - РИА Новости, 22.05.2025
Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, а также конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:21:00+03:00
2025-05-22T18:22:00+03:00
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, а также конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. "Я подтвердил стремление Франции продолжать строить прочные экономические отношения с Китаем. Китайские инвестиции приветствуются во Франции, но наш бизнес должен извлекать выгоду из условий честной конкуренции в обеих наших странах. Мы договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка, который крайне важен для наших производителей", - сообщил Макрон в Х. Он также отметил, что лидеры Франции и КНР разделяют стремление к "прочному и надежному миру" на Украине. По мнению Макрона, для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня". "Мы также должны двигаться в направлении политического решения, которое может обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем в рамках подготовки к конференции по решению проблемы двух государств, которая запланирована на июнь в Нью-Йорке", - добавил он. Макрон на следующей неделе совершит поездку в Юго-Восточную Азию. Он посетит Вьетнам, Индонезию и Сингапур. На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против РФ, потому что есть шанс урегулирования конфликта.
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в мире, россия, украина, китай, эммануэль макрон, владимир путин, владимир мединский
В мире, Россия, Украина, Китай, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Мединский
Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине

Макрон заявил, что Франция и Китай выступили за прекращение огня на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, а также конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
«
"Я подтвердил стремление Франции продолжать строить прочные экономические отношения с Китаем. Китайские инвестиции приветствуются во Франции, но наш бизнес должен извлекать выгоду из условий честной конкуренции в обеих наших странах. Мы договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка, который крайне важен для наших производителей", - сообщил Макрон в Х.
Франция - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Во Франции сотрудники Hennessy устроили забастовку из-за китайских пошлин
21 ноября 2024, 19:57
Он также отметил, что лидеры Франции и КНР разделяют стремление к "прочному и надежному миру" на Украине. По мнению Макрона, для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня".
«
"Мы также должны двигаться в направлении политического решения, которое может обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем в рамках подготовки к конференции по решению проблемы двух государств, которая запланирована на июнь в Нью-Йорке", - добавил он.
Макрон на следующей неделе совершит поездку в Юго-Восточную Азию. Он посетит Вьетнам, Индонезию и Сингапур.
На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%.
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Франция не смогла договориться с Китаем об отмене пошлин на коньяк
15 мая, 21:24
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против РФ, потому что есть шанс урегулирования конфликта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Макрон призвал президента Ирана к деэскалации в регионе
14 октября 2024, 00:27
 
В миреРоссияУкраинаКитайЭммануэль МакронВладимир ПутинВладимир Мединский
 
 
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