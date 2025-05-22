Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине
Макрон заявил, что Франция и Китай выступили за прекращение огня на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, а также конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
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"Я подтвердил стремление Франции продолжать строить прочные экономические отношения с Китаем. Китайские инвестиции приветствуются во Франции, но наш бизнес должен извлекать выгоду из условий честной конкуренции в обеих наших странах. Мы договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка, который крайне важен для наших производителей", - сообщил Макрон в Х.
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"Мы также должны двигаться в направлении политического решения, которое может обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем в рамках подготовки к конференции по решению проблемы двух государств, которая запланирована на июнь в Нью-Йорке", - добавил он.
Макрон на следующей неделе совершит поездку в Юго-Восточную Азию. Он посетит Вьетнам, Индонезию и Сингапур.
На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против РФ, потому что есть шанс урегулирования конфликта.
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