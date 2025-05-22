https://ria.ru/20250522/makron-2018520452.html

Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине

Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине - РИА Новости, 22.05.2025

Макрон и Си Цзиньпин поддержали прекращение огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, а также конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:21:00+03:00

2025-05-22T18:21:00+03:00

2025-05-22T18:22:00+03:00

в мире

россия

украина

китай

эммануэль макрон

владимир путин

владимир мединский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944315997_95:203:2531:1574_1920x0_80_0_0_50760b2018f93a898ef4003159f38e3d.jpg

ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торговли, а также конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. "Я подтвердил стремление Франции продолжать строить прочные экономические отношения с Китаем. Китайские инвестиции приветствуются во Франции, но наш бизнес должен извлекать выгоду из условий честной конкуренции в обеих наших странах. Мы договорились как можно быстрее продвинуться вперед по вопросу коньяка, который крайне важен для наших производителей", - сообщил Макрон в Х. Он также отметил, что лидеры Франции и КНР разделяют стремление к "прочному и надежному миру" на Украине. По мнению Макрона, для этого необходимо "немедленное и безоговорочное прекращение огня". "Мы также должны двигаться в направлении политического решения, которое может обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке. Мы будем работать с Китаем в рамках подготовки к конференции по решению проблемы двух государств, которая запланирована на июнь в Нью-Йорке", - добавил он. Макрон на следующей неделе совершит поездку в Юго-Восточную Азию. Он посетит Вьетнам, Индонезию и Сингапур. На прошлой неделе глава минфина Франции Эрик Ломбар сообщил, что Париж пока не смог договориться с Китаем об отмене таможенных пошлин на коньяк. В начале октября в министерстве коммерции КНР заявили о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из Евросоюза коньяка и бренди. Таможенные пошлины на коньяк могут составить 35%. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, после разговора сказал, что не вводит новые санкции против РФ, потому что есть шанс урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20241121/poshliny-1985080657.html

https://ria.ru/20250515/poshliny-2017220075.html

https://ria.ru/20241014/makron--1977866866.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, китай, эммануэль макрон, владимир путин, владимир мединский