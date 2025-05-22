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В Тверской области вынесли приговор участникам кражи из товарных поездов

В Тверской области вынесли приговор участникам кражи из товарных поездов - РИА Новости, 22.05.2025

В Тверской области вынесли приговор участникам кражи из товарных поездов

Суд в Тверской области рассмотрел дело в отношении 36 человек, кравших из товарных поездов, три организатора получили от 8,5 до 9 лет колонии строгого режима,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T17:25:00+03:00

2025-05-22T17:25:00+03:00

2025-05-22T17:25:00+03:00

происшествия

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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Суд в Тверской области рассмотрел дело в отношении 36 человек, кравших из товарных поездов, три организатора получили от 8,5 до 9 лет колонии строгого режима, три соучастника также приговорены к реальным срокам, пять человек – к условным, 25 - освобождены от наказания, сообщила прокуратура региона. "Калининский районный суд Тверской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36 участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества), - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Как установлено судом, в 2017-2018 годах участники группы совершили на железнодорожном перегоне в Зубцовском районе Тверской области 13 эпизодов краж электроники, бытовой техники, одежды, обуви и дорогостоящего алкоголя из грузовых контейнеров товарных поездов. Украденное оценивается в сумму более 55 миллионов рублей. Прокуратура уточняет, что члены сообщества организовывали несанкционированную остановку товарных поездов, используя информацию входивших в состав преступной группы машинистов, диспетчеров, охранников военизированной охраны, сопровождавших грузы. Затем они вскрывали контейнеры, перегружали похищенные товары в машины и скрывались с места преступления. "Суд приговорил 3 организаторов преступного сообщества к лишению свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год каждому, 3 соучастников - к лишению свободы на срок от 7 лет до 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов с ограничением свободы на срок 7 месяцев каждому. Пятерых осужденных суд приговорил к лишению свободы условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет. 25 осужденных освобождены от наказания в связи с его фактическим отбытием", - подчеркивается в сообщении.

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происшествия, россия