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Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025
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14:55 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/lavrov-2018467721.html
Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин
Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин - РИА Новости, 22.05.2025
Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин
Глава МИД РФ Сергей Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире благодаря своему таланту, знаниям и интеллекту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:55:00+03:00
2025-05-22T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире благодаря своему таланту, знаниям и интеллекту, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля. "Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания - его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы, многолетняя колоссальная по объему и сложности напряженная работа на благо отечества. Сергей Викторович удостоен одной из высших наград - ордена Святого апостола Андрея Первозванного", - сказал президент на церемонии.
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россия, сергей лавров, владимир путин, в мире, общество, политика
Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире, Общество, Политика
Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире, заявил Путин

Путин: талант, знания и интеллект Лаврова принесли ему уважение во всем мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заслужил безусловное уважение во всем мире благодаря своему таланту, знаниям и интеллекту, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг в Кремле вручает высшие государственные награды РФ. Торжественная церемония по традиции проходит в Екатерининском зале Кремля.
"Талант, знания, опыт, интеллект главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так, как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. И в основе такого признания - его преданность России, готовность в любой обстановке твердо отстаивать ее интересы, многолетняя колоссальная по объему и сложности напряженная работа на благо отечества. Сергей Викторович удостоен одной из высших наград - ордена Святого апостола Андрея Первозванного", - сказал президент на церемонии.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Патриарх Кирилл наградил Лаврова орденом Александра Невского
20 мая, 12:12
 
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