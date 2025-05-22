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Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве - РИА Новости, 22.05.2025
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13:55 22.05.2025 (обновлено: 14:16 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/laureaty-2018457466.html
Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве
Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве - РИА Новости, 22.05.2025
Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве
Организаторы церемония вручения XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая прошла на сцене LIVE Арены, в этом году размыли границы между эфиром и... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:55:00+03:00
2025-05-22T14:16:00+03:00
москва
"русская медиагруппа"
музыка
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организаторы церемония вручения XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая прошла на сцене LIVE Арены, в этом году размыли границы между эфиром и залом и перенесли зрителей в закулисье музыкального телевидения, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". На сцене появился гигантский телеэкран, а также была воссоздана интерактивная студия телеканала RU.TV, в которую к ведущим приходили звездные гости. Как прямой телевизионный эфир начинается с обратного отсчета, так в этом году началась и церемония вручения премии. Обратный отсчет был запущен на Останкинской башне – главной телевышке страны. Саму церемонию построили таким образом, чтобы зрители чувствовали себя смотрящими любимый телеканал и при этом участвующими в создании телешоу. Ведущими шоу стали несколько звездных тандемов. Первыми на сцену вышли лица телеканала RU.TV – Иван Чуйков и Ксения Акчурина. В этой роли их сменяли Джиган и Оксана Самойлова, а также Валя Карнавал и Артур Пирожков. "В эпоху, когда мир захватывают нейросети и криптовалюта, телеканал RU.TV первым в российском шоу-бизнесе придумал телевидение в телевидении", – привели в пресс-службе замечание Чуйкова. Открыл церемонию цикл выступлений молодых и уже признанных звезд. Каждый номер представлял собой масштабное шоу с впечатляющими световыми эффектами и многоуровневыми декорациями. Затем были названы имена лауреатов в традиционных и придуманных командой RU.TV номинациях. "Мы стремимся, чтобы каждый год премия телеканала RU.TV была новой и необычной, по-настоящему поражающей воображение. Наша цель создавать шоу, каких никто ранее не делал. И уверены, в этом году нам это удалось на 100%", — говорит главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова. Лауреатами XIV Русской Музыкальной Премии в номинации "Лучший старт RU.TV" стали Betsy и Мария Янковская, в номинации "Лучшая коллаборация" Джиган, Artik &amp; Asti, NILETTO – "Худи", в номинации "Лучшая группа" Artik &amp; Asti. Лучшей песней признана It"s My Life Димы Билана и Мари Краймбрери, лучшим видеоклипом - "Самообман" Сергея Лазарева, лучшим сольным концертным шоу - "Вспомнить все" Иванушки International, лучшим кавером/ремейком – "Снова лето ушло" Filatov &amp; Karas. В номинации "Музыка в сети" победили Betsy и Мария Янковская с Sigma boy. Лучшим исполнителем назван Мот, а лучшей исполнительницей - Клава Кока. Кроме того, были вручены награды в ряде специальных номинаций.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, "русская медиагруппа", музыка
Москва, "Русская медиагруппа", Музыка
Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве

Призы XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV вручили на сцене LIVE Арены

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Вручение премии RU.TV
Вручение премии RU.TV - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организаторы церемония вручения XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая прошла на сцене LIVE Арены, в этом году размыли границы между эфиром и залом и перенесли зрителей в закулисье музыкального телевидения, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
На сцене появился гигантский телеэкран, а также была воссоздана интерактивная студия телеканала RU.TV, в которую к ведущим приходили звездные гости. Как прямой телевизионный эфир начинается с обратного отсчета, так в этом году началась и церемония вручения премии. Обратный отсчет был запущен на Останкинской башне – главной телевышке страны.
Саму церемонию построили таким образом, чтобы зрители чувствовали себя смотрящими любимый телеканал и при этом участвующими в создании телешоу. Ведущими шоу стали несколько звездных тандемов. Первыми на сцену вышли лица телеканала RU.TV – Иван Чуйков и Ксения Акчурина. В этой роли их сменяли Джиган и Оксана Самойлова, а также Валя Карнавал и Артур Пирожков.
"В эпоху, когда мир захватывают нейросети и криптовалюта, телеканал RU.TV первым в российском шоу-бизнесе придумал телевидение в телевидении", – привели в пресс-службе замечание Чуйкова.
Открыл церемонию цикл выступлений молодых и уже признанных звезд. Каждый номер представлял собой масштабное шоу с впечатляющими световыми эффектами и многоуровневыми декорациями. Затем были названы имена лауреатов в традиционных и придуманных командой RU.TV номинациях.
"Мы стремимся, чтобы каждый год премия телеканала RU.TV была новой и необычной, по-настоящему поражающей воображение. Наша цель создавать шоу, каких никто ранее не делал. И уверены, в этом году нам это удалось на 100%", — говорит главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова.
Лауреатами XIV Русской Музыкальной Премии в номинации "Лучший старт RU.TV" стали Betsy и Мария Янковская, в номинации "Лучшая коллаборация" Джиган, Artik & Asti, NILETTO – "Худи", в номинации "Лучшая группа" Artik & Asti. Лучшей песней признана It"s My Life Димы Билана и Мари Краймбрери, лучшим видеоклипом - "Самообман" Сергея Лазарева, лучшим сольным концертным шоу - "Вспомнить все" Иванушки International, лучшим кавером/ремейком – "Снова лето ушло" Filatov & Karas. В номинации "Музыка в сети" победили Betsy и Мария Янковская с Sigma boy. Лучшим исполнителем назван Мот, а лучшей исполнительницей - Клава Кока. Кроме того, были вручены награды в ряде специальных номинаций.
 
Москва"Русская медиагруппа"Музыка
 
 
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