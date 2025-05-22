https://ria.ru/20250522/laureaty-2018457466.html

Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве

Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве - РИА Новости, 22.05.2025

Лауреаты XIV Русской Музыкальной Премии RU.TV награждены в Москве

Организаторы церемония вручения XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая прошла на сцене LIVE Арены, в этом году размыли границы между эфиром и... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:55:00+03:00

2025-05-22T13:55:00+03:00

2025-05-22T14:16:00+03:00

москва

"русская медиагруппа"

музыка

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Организаторы церемония вручения XIV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV, которая прошла на сцене LIVE Арены, в этом году размыли границы между эфиром и залом и перенесли зрителей в закулисье музыкального телевидения, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы". На сцене появился гигантский телеэкран, а также была воссоздана интерактивная студия телеканала RU.TV, в которую к ведущим приходили звездные гости. Как прямой телевизионный эфир начинается с обратного отсчета, так в этом году началась и церемония вручения премии. Обратный отсчет был запущен на Останкинской башне – главной телевышке страны. Саму церемонию построили таким образом, чтобы зрители чувствовали себя смотрящими любимый телеканал и при этом участвующими в создании телешоу. Ведущими шоу стали несколько звездных тандемов. Первыми на сцену вышли лица телеканала RU.TV – Иван Чуйков и Ксения Акчурина. В этой роли их сменяли Джиган и Оксана Самойлова, а также Валя Карнавал и Артур Пирожков. "В эпоху, когда мир захватывают нейросети и криптовалюта, телеканал RU.TV первым в российском шоу-бизнесе придумал телевидение в телевидении", – привели в пресс-службе замечание Чуйкова. Открыл церемонию цикл выступлений молодых и уже признанных звезд. Каждый номер представлял собой масштабное шоу с впечатляющими световыми эффектами и многоуровневыми декорациями. Затем были названы имена лауреатов в традиционных и придуманных командой RU.TV номинациях. "Мы стремимся, чтобы каждый год премия телеканала RU.TV была новой и необычной, по-настоящему поражающей воображение. Наша цель создавать шоу, каких никто ранее не делал. И уверены, в этом году нам это удалось на 100%", — говорит главный редактор телеканала RU.TV Александра Труфанова. Лауреатами XIV Русской Музыкальной Премии в номинации "Лучший старт RU.TV" стали Betsy и Мария Янковская, в номинации "Лучшая коллаборация" Джиган, Artik & Asti, NILETTO – "Худи", в номинации "Лучшая группа" Artik & Asti. Лучшей песней признана It"s My Life Димы Билана и Мари Краймбрери, лучшим видеоклипом - "Самообман" Сергея Лазарева, лучшим сольным концертным шоу - "Вспомнить все" Иванушки International, лучшим кавером/ремейком – "Снова лето ушло" Filatov & Karas. В номинации "Музыка в сети" победили Betsy и Мария Янковская с Sigma boy. Лучшим исполнителем назван Мот, а лучшей исполнительницей - Клава Кока. Кроме того, были вручены награды в ряде специальных номинаций.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, "русская медиагруппа", музыка