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Чернышенко рассказал о планах по модернизации детских лагерей
Чернышенко рассказал о планах по модернизации детских лагерей - РИА Новости, 22.05.2025
Чернышенко рассказал о планах по модернизации детских лагерей
Власти РФ выделили из бюджетов всех уровней порядка 85 миллиардов рублей на летнюю детскую оздоровительную кампанию, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:54:00+03:00
2025-05-22T18:54:00+03:00
2025-05-22T18:54:00+03:00
общество
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти РФ выделили из бюджетов всех уровней порядка 85 миллиардов рублей на летнюю детскую оздоровительную кампанию, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Всего из бюджетов всех уровней на летнюю детскую оздоровительную кампанию выделено порядка 85 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что ежегодный объем финансирования программы модернизации инфраструктуры детских лагерей увеличен на 3 миллиарда рублей, что позволит создать дополнительно более 3 тысяч новых мест. Всего летом в России будут работать более 40 тысяч детских лагерей, в которых смогут отдохнуть и укрепить здоровье около 6 миллионов детей - это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году, отметил вице-премьер.
https://ria.ru/20250517/volodin-2017532771.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко рассказал о планах по модернизации детских лагерей
Чернышенко: РФ выделила 85 млрд руб на летнюю детскую оздоровительную кампанию