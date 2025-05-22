Рейтинг@Mail.ru
Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:01 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/lager-2018484366.html
Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей
Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей - РИА Новости, 22.05.2025
Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей
Более 72 тысяч школьников проведут летние каникулы в подмосковных пришкольных лагерях. Специально разработанные программы позволят детям развивать способности,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:01:00+03:00
2025-05-22T16:01:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/72/1474017216_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_9a365ccb877a4e193db3486a3d32df2c.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 72 тысяч школьников проведут летние каникулы в подмосковных пришкольных лагерях. Специально разработанные программы позволят детям развивать способности, формировать полезные личностные качества и укреплять активную гражданскую позицию, сообщил 360.ru.Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что летом 2025 года планируется открытие 988 пришкольных лагерей на базе образовательных учреждений."Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья – с 28 июля по 25 августа", – пояснила министр.Ребята примут участие в спортивно-игровых мероприятиях, организуют театральные постановки и займутся волонтерской работой. Значительное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Участниками мероприятий станут "Орлята России", "Юные патриоты России", члены движения "Первые" и представители других общественных движений."Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны", – сказала Пильдес.Родители школьников могут ознакомиться с необходимой информацией о работе пришкольных лагерей на официальных ресурсах соответствующих образовательных учреждений.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147401/72/1474017216_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_77acb9d2da278a088a6cc7ccf6049496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей

© РИА Новости / Александр ТитковДетский лагерь "Большое приключение"
Детский лагерь Большое приключение - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Титков
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 72 тысяч школьников проведут летние каникулы в подмосковных пришкольных лагерях. Специально разработанные программы позволят детям развивать способности, формировать полезные личностные качества и укреплять активную гражданскую позицию, сообщил 360.ru.
Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что летом 2025 года планируется открытие 988 пришкольных лагерей на базе образовательных учреждений.
"Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья – с 28 июля по 25 августа", – пояснила министр.
Ребята примут участие в спортивно-игровых мероприятиях, организуют театральные постановки и займутся волонтерской работой. Значительное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Участниками мероприятий станут "Орлята России", "Юные патриоты России", члены движения "Первые" и представители других общественных движений.
"Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны", – сказала Пильдес.
Родители школьников могут ознакомиться с необходимой информацией о работе пришкольных лагерей на официальных ресурсах соответствующих образовательных учреждений.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала