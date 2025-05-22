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Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей
Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей - РИА Новости, 22.05.2025
Пришкольные лагеря Подмосковья примут летом более 72 тысяч детей
Более 72 тысяч школьников проведут летние каникулы в подмосковных пришкольных лагерях. Специально разработанные программы позволят детям развивать способности,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 72 тысяч школьников проведут летние каникулы в подмосковных пришкольных лагерях. Специально разработанные программы позволят детям развивать способности, формировать полезные личностные качества и укреплять активную гражданскую позицию, сообщил 360.ru.Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что летом 2025 года планируется открытие 988 пришкольных лагерей на базе образовательных учреждений."Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья – с 28 июля по 25 августа", – пояснила министр.Ребята примут участие в спортивно-игровых мероприятиях, организуют театральные постановки и займутся волонтерской работой. Значительное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Участниками мероприятий станут "Орлята России", "Юные патриоты России", члены движения "Первые" и представители других общественных движений."Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны", – сказала Пильдес.Родители школьников могут ознакомиться с необходимой информацией о работе пришкольных лагерей на официальных ресурсах соответствующих образовательных учреждений.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Более 72 тысяч школьников проведут летние каникулы в подмосковных пришкольных лагерях. Специально разработанные программы позволят детям развивать способности, формировать полезные личностные качества и укреплять активную гражданскую позицию, сообщил 360.ru
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Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что летом 2025 года планируется открытие 988 пришкольных лагерей на базе образовательных учреждений.
"Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнется 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья – с 28 июля по 25 августа", – пояснила министр.
Ребята примут участие в спортивно-игровых мероприятиях, организуют театральные постановки и займутся волонтерской работой. Значительное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Участниками мероприятий станут "Орлята России", "Юные патриоты России", члены движения "Первые" и представители других общественных движений.
"Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны", – сказала Пильдес.
Родители школьников могут ознакомиться с необходимой информацией о работе пришкольных лагерей на официальных ресурсах соответствующих образовательных учреждений.