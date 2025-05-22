https://ria.ru/20250522/kuznetsova-2018447491.html

Кузнецова высказалась о многодетных семьях

Кузнецова высказалась о многодетных семьях - РИА Новости, 22.05.2025

Кузнецова высказалась о многодетных семьях

Все усилия России должны быть направлены на сохранение ценностей многодетности, чтобы каждая четвертая семья в стране была многодетной, рассказала вице-спикер... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:09:00+03:00

2025-05-22T13:09:00+03:00

2025-05-22T13:09:00+03:00

общество

россия

анна кузнецова

госдума рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все усилия России должны быть направлены на сохранение ценностей многодетности, чтобы каждая четвертая семья в стране была многодетной, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе семьи "7Яфест", которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "У нас сейчас каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетный семье. Каждый четвертый ребенок России, если бы благодаря работе, усилиям общества, общественных организаций, государства прежде всего, мы могли хотя бы сохранять для них ценности многодетности, у нас бы каждая четвертая семья была бы многодетной, 25%, а не 9% как сейчас, поэтому все усилия должны быть направлены на это", - сказала она. По словам парламентария, вопросы защиты семьи - это вопрос безопасности России. До 2021 года Кузнецова была уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. На посту детского омбудсмена выступала в защиту традиционных семейных ценностей. Она воспитывает семерых детей.

https://ria.ru/20250522/rpts-2018438199.html

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общество, россия, анна кузнецова, госдума рф