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Кузнецова высказалась о многодетных семьях - РИА Новости, 22.05.2025
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13:09 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kuznetsova-2018447491.html
Кузнецова высказалась о многодетных семьях
Кузнецова высказалась о многодетных семьях - РИА Новости, 22.05.2025
Кузнецова высказалась о многодетных семьях
Все усилия России должны быть направлены на сохранение ценностей многодетности, чтобы каждая четвертая семья в стране была многодетной, рассказала вице-спикер... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:09:00+03:00
2025-05-22T13:09:00+03:00
общество
россия
анна кузнецова
госдума рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все усилия России должны быть направлены на сохранение ценностей многодетности, чтобы каждая четвертая семья в стране была многодетной, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе семьи "7Яфест", которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "У нас сейчас каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетный семье. Каждый четвертый ребенок России, если бы благодаря работе, усилиям общества, общественных организаций, государства прежде всего, мы могли хотя бы сохранять для них ценности многодетности, у нас бы каждая четвертая семья была бы многодетной, 25%, а не 9% как сейчас, поэтому все усилия должны быть направлены на это", - сказала она. По словам парламентария, вопросы защиты семьи - это вопрос безопасности России. До 2021 года Кузнецова была уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. На посту детского омбудсмена выступала в защиту традиционных семейных ценностей. Она воспитывает семерых детей.
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общество, россия, анна кузнецова, госдума рф
Общество, Россия, Анна Кузнецова, Госдума РФ
Кузнецова высказалась о многодетных семьях

Вице-спикер Госдумы Кузнецова призвала сохранять ценности многодетности

© Fotolia / Tatyana GladskihМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Fotolia / Tatyana Gladskih
Многодетная семья. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все усилия России должны быть направлены на сохранение ценностей многодетности, чтобы каждая четвертая семья в стране была многодетной, рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции, посвященной Всероссийской неделе семьи "7Яфест", которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"У нас сейчас каждый четвертый ребенок воспитывается в многодетный семье. Каждый четвертый ребенок России, если бы благодаря работе, усилиям общества, общественных организаций, государства прежде всего, мы могли хотя бы сохранять для них ценности многодетности, у нас бы каждая четвертая семья была бы многодетной, 25%, а не 9% как сейчас, поэтому все усилия должны быть направлены на это", - сказала она.
По словам парламентария, вопросы защиты семьи - это вопрос безопасности России.
До 2021 года Кузнецова была уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка. На посту детского омбудсмена выступала в защиту традиционных семейных ценностей. Она воспитывает семерых детей.
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ОбществоРоссияАнна КузнецоваГосдума РФ
 
 
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