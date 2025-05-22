https://ria.ru/20250522/kursk-2018555272.html

Пострадавший от атаки ВСУ глава Курского района рассказал о звонке Путина

Пострадавший от атаки ВСУ глава Курского района рассказал о звонке Путина - РИА Новости, 22.05.2025

Пострадавший от атаки ВСУ глава Курского района рассказал о звонке Путина

Пострадавший от атаки ВСУ глава курского Беловского района Николай Волобуев рассказал РИА Новости, что звонок президента РФ Владимира Путина послужит его... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:30:00+03:00

2025-05-22T23:30:00+03:00

2025-05-22T23:30:00+03:00

россия

курская область

курчатов

николай волобуев

владимир путин

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018413371_0:739:1441:1549_1920x0_80_0_0_0056b74aaccca19fd5f7e796c0414e64.jpg

КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Пострадавший от атаки ВСУ глава курского Беловского района Николай Волобуев рассказал РИА Новости, что звонок президента РФ Владимира Путина послужит его скорейшему выздоровлению. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг позвонил по телефону Волобуеву и пожелал ему выздоровления. "Сегодняшний звонок конечно же был неожиданным, до сих пор эмоции, хорошее впечатление, думаю это послужит скорейшему и быстрейшему выздоровлению, и дальше продолжать с нашим президентом служить нашим людям", - рассказал Волобуев. Также он добавил, что во вторник во время визита президента в Курскую область он информировал главу государства о ситуации на территории района. "Забота нашего президента о простых гражданах… Тем более, что буквально два дня назад в Курчатове встречались с Владимиром Владимировичем, и я его информировал по ситуации в Беловском районе за период СВО на территории Курской области", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250522/delo-2018550103.html

россия

курская область

курчатов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, курчатов, николай волобуев, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия