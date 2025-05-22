https://ria.ru/20250522/kursk-2018543699.html

Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям

Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям - РИА Новости, 22.05.2025

Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:46:00+03:00

2025-05-22T20:46:00+03:00

2025-05-22T20:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

курчатов

россия

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи людям в период нападения ВСУ на регион. Ранее Владимир Путин во время визита в Курскую область поручил представить к госнаградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в связи с нападением ВСУ на регион. "Как сказал Владимир Владимирович на встрече с главами, депутатами и волонтёрами в Курчатове, они не ждали указаний, а в трудный час находились рядом с людьми! Президент поручил представить к государственным наградам РФ всех, кто внёс особый вклад. Речь идёт о муниципальных служащих и депутатах, которые в непростые дни приходили на помощь жителям, участвовали в эвакуации, спасали других, рискуя собой, а потом — делали всё, чтобы приблизить час освобождения Курской земли от фашисткой нечисти", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно представить к наградам тех, кто по-настоящему этого заслуживает. "В этой связи считаю правильным посоветоваться с самими курянами: кто из представителей муниципальной власти действительно достоин высоких наград? Важно: нам нужны не просто фамилии, а конкретные примеры истинного служения людям. Напишите о том, что видели и испытали сами. Это можно сделать как под моим постом в ВК, так и через личные сообщения. Нам крайне важно услышать это именно от вас", - добавил Хинштейн.

https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018279169.html

курская область

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общество, курская область, курчатов, россия, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины