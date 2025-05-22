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Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям - РИА Новости, 22.05.2025
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:46:00+03:00
2025-05-22T20:46:00+03:00
2025-05-22T20:46:00+03:00
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общество
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александр хинштейн
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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи людям в период нападения ВСУ на регион. Ранее Владимир Путин во время визита в Курскую область поручил представить к госнаградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в связи с нападением ВСУ на регион. "Как сказал Владимир Владимирович на встрече с главами, депутатами и волонтёрами в Курчатове, они не ждали указаний, а в трудный час находились рядом с людьми! Президент поручил представить к государственным наградам РФ всех, кто внёс особый вклад. Речь идёт о муниципальных служащих и депутатах, которые в непростые дни приходили на помощь жителям, участвовали в эвакуации, спасали других, рискуя собой, а потом — делали всё, чтобы приблизить час освобождения Курской земли от фашисткой нечисти", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно представить к наградам тех, кто по-настоящему этого заслуживает. "В этой связи считаю правильным посоветоваться с самими курянами: кто из представителей муниципальной власти действительно достоин высоких наград? Важно: нам нужны не просто фамилии, а конкретные примеры истинного служения людям. Напишите о том, что видели и испытали сами. Это можно сделать как под моим постом в ВК, так и через личные сообщения. Нам крайне важно услышать это именно от вас", - добавил Хинштейн.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Курчатов, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи жителям региона