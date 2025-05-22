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Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kursk-2018543699.html
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям - РИА Новости, 22.05.2025
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:46:00+03:00
2025-05-22T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
курчатов
россия
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи людям в период нападения ВСУ на регион. Ранее Владимир Путин во время визита в Курскую область поручил представить к госнаградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в связи с нападением ВСУ на регион. "Как сказал Владимир Владимирович на встрече с главами, депутатами и волонтёрами в Курчатове, они не ждали указаний, а в трудный час находились рядом с людьми! Президент поручил представить к государственным наградам РФ всех, кто внёс особый вклад. Речь идёт о муниципальных служащих и депутатах, которые в непростые дни приходили на помощь жителям, участвовали в эвакуации, спасали других, рискуя собой, а потом — делали всё, чтобы приблизить час освобождения Курской земли от фашисткой нечисти", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно представить к наградам тех, кто по-настоящему этого заслуживает. "В этой связи считаю правильным посоветоваться с самими курянами: кто из представителей муниципальной власти действительно достоин высоких наград? Важно: нам нужны не просто фамилии, а конкретные примеры истинного служения людям. Напишите о том, что видели и испытали сами. Это можно сделать как под моим постом в ВК, так и через личные сообщения. Нам крайне важно услышать это именно от вас", - добавил Хинштейн.
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общество, курская область, курчатов, россия, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Курчатов, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи людям

Хинштейн призвал сообщать о чиновниках, отличившихся в помощи жителям региона

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона сообщать ему, кто из представителей муниципальной власти наиболее отличился в помощи людям в период нападения ВСУ на регион.
Ранее Владимир Путин во время визита в Курскую область поручил представить к госнаградам тех, кто внес особый вклад в нормализацию ситуации в связи с нападением ВСУ на регион.
"Как сказал Владимир Владимирович на встрече с главами, депутатами и волонтёрами в Курчатове, они не ждали указаний, а в трудный час находились рядом с людьми! Президент поручил представить к государственным наградам РФ всех, кто внёс особый вклад. Речь идёт о муниципальных служащих и депутатах, которые в непростые дни приходили на помощь жителям, участвовали в эвакуации, спасали других, рискуя собой, а потом — делали всё, чтобы приблизить час освобождения Курской земли от фашисткой нечисти", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что важно представить к наградам тех, кто по-настоящему этого заслуживает.
"В этой связи считаю правильным посоветоваться с самими курянами: кто из представителей муниципальной власти действительно достоин высоких наград? Важно: нам нужны не просто фамилии, а конкретные примеры истинного служения людям. Напишите о том, что видели и испытали сами. Это можно сделать как под моим постом в ВК, так и через личные сообщения. Нам крайне важно услышать это именно от вас", - добавил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьКурчатовРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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