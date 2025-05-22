https://ria.ru/20250522/kursk-2018469645.html

В Курской области увеличили группировку разминирования

В Курской области увеличили группировку разминирования - РИА Новости, 22.05.2025

В Курской области увеличили группировку разминирования

Подразделение саперов прибыло на усиление в Курскую область после поручения президента РФ Владимира Путина увеличить группировку разминирования, сообщил РИА... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:57:00+03:00

2025-05-22T14:57:00+03:00

2025-05-22T17:33:00+03:00

курская область

россия

суджа

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая - РИА Новости. Подразделение саперов прибыло на усиление в Курскую область после поручения президента РФ Владимира Путина увеличить группировку разминирования, сообщил РИА Новости командир отряда Международного противоминного центра, действующего в составе группировки войск "Север", с позывным "Кубинец".Во вторник Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой."Прибыло подразделение Международного противоминного центра для усиления группировки инженерных войск, занимающихся очисткой местности от взрывоопасных предметов на территории Курской области. С сегодняшнего дня приступили к работе", - сказал агентству командир отряда.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250521/vsu-2018271156.html

https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018196122.html

курская область

россия

суджа

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Работа саперов в Курской области Подразделение саперов прибыло на усиление в Курскую область после поручения Путина увеличить группировку разминирования, рассказал РИА Новости командир отряда. 2025-05-22T14:57 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество