https://ria.ru/20250522/kreml-2018449543.html

Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии

Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии - РИА Новости, 22.05.2025

Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:15:00+03:00

2025-05-22T13:15:00+03:00

2025-05-22T13:15:00+03:00

россия

бразилия

дмитрий песков

луис инасиу лула да силва

в мире

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети. "Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров в России заявил, что Бразилия заинтересована в наращивании разведки и добычи критических минералов и готова к сотрудничеству со всеми странами.

https://ria.ru/20250522/peskov-2018448737.html

россия

бразилия

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Варвара Скокшина

россия, бразилия, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, в мире