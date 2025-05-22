Рейтинг@Mail.ru
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kreml-2018449543.html
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии - РИА Новости, 22.05.2025
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:15:00+03:00
2025-05-22T13:15:00+03:00
россия
бразилия
дмитрий песков
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети. "Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров в России заявил, что Бразилия заинтересована в наращивании разведки и добычи критических минералов и готова к сотрудничеству со всеми странами.
https://ria.ru/20250522/peskov-2018448737.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бразилия, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, в мире
Россия, Бразилия, Дмитрий Песков, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии

Песков: в Кремле видели сообщения о раскрытии в Бразилии российской разведсети

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети.
"Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров в России заявил, что Бразилия заинтересована в наращивании разведки и добычи критических минералов и готова к сотрудничеству со всеми странами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Песков высказался об иностранных компаниях, уехавших из России
13:12
 
РоссияБразилияДмитрий ПесковЛуис Инасиу Лула да СилваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала