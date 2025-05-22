https://ria.ru/20250522/kreml-2018449543.html
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии - РИА Новости, 22.05.2025
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:15:00+03:00
2025-05-22T13:15:00+03:00
2025-05-22T13:15:00+03:00
россия
бразилия
дмитрий песков
луис инасиу лула да силва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели сообщения о якобы раскрытии в Бразилии российской разведывательной сети. "Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров в России заявил, что Бразилия заинтересована в наращивании разведки и добычи критических минералов и готова к сотрудничеству со всеми странами.
https://ria.ru/20250522/peskov-2018448737.html
россия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, дмитрий песков, луис инасиу лула да силва, в мире
Россия, Бразилия, Дмитрий Песков, Луис Инасиу Лула да Силва, В мире
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии
Песков: в Кремле видели сообщения о раскрытии в Бразилии российской разведсети