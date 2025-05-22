https://ria.ru/20250522/krasnojarsk-2018470394.html
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности - РИА Новости, 22.05.2025
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности
Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:59:00+03:00
2025-05-22T14:59:00+03:00
2025-05-22T15:02:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. "В рамках возбужденного ранее уголовного дела о халатности в связи с несвоевременным обеспечением жителей Красноярского края лекарственными препаратами проводятся обыски в министерстве здравоохранения", - сказал собеседник, уточнив, что это обыкновенные следственные действия. По данным ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии, уполномоченные органы отказывают в выдаче льготных лекарств и не принимают мер к исправлению сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20250421/delo-2012549273.html
красноярский край
россия
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности
СК проводит обыски в минздраве Красноярского края по делу о халатности