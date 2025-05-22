Рейтинг@Mail.ru
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 22.05.2025 (обновлено: 15:02 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/krasnojarsk-2018470394.html
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности - РИА Новости, 22.05.2025
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности
Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:59:00+03:00
2025-05-22T15:02:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. "В рамках возбужденного ранее уголовного дела о халатности в связи с несвоевременным обеспечением жителей Красноярского края лекарственными препаратами проводятся обыски в министерстве здравоохранения", - сказал собеседник, уточнив, что это обыкновенные следственные действия. По данным ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии, уполномоченные органы отказывают в выдаче льготных лекарств и не принимают мер к исправлению сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20250421/delo-2012549273.html
красноярский край
россия
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

СК проводит обыски в минздраве Красноярского края по делу о халатности

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"В рамках возбужденного ранее уголовного дела о халатности в связи с несвоевременным обеспечением жителей Красноярского края лекарственными препаратами проводятся обыски в министерстве здравоохранения", - сказал собеседник, уточнив, что это обыкновенные следственные действия.
По данным ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии, уполномоченные органы отказывают в выдаче льготных лекарств и не принимают мер к исправлению сложившейся ситуации.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В Кировской области возбудили дело о халатности после обрушения фасада дома
21 апреля, 16:34
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала