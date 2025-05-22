https://ria.ru/20250522/krasnojarsk-2018470394.html

В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности - РИА Новости, 22.05.2025

В минздраве Красноярского края проходят обыски по делу о халатности

Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:59:00+03:00

2025-05-22T14:59:00+03:00

2025-05-22T15:02:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Красноярского края по ранее возбужденному делу о халатности при обеспечении жителей региона жизненно необходимыми лекарственными препаратами, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ. "В рамках возбужденного ранее уголовного дела о халатности в связи с несвоевременным обеспечением жителей Красноярского края лекарственными препаратами проводятся обыски в министерстве здравоохранения", - сказал собеседник, уточнив, что это обыкновенные следственные действия. По данным ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии, уполномоченные органы отказывают в выдаче льготных лекарств и не принимают мер к исправлению сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20250421/delo-2012549273.html

красноярский край

россия

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)