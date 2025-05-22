https://ria.ru/20250522/krasnojarsk-2018403630.html
В Красноярске возбудили дело после драки на стройке
В Красноярске возбудили дело после драки на стройке - РИА Новости, 22.05.2025
В Красноярске возбудили дело после драки на стройке
Уголовное дело возбуждено в Красноярске после сообщений о массовой драке на одной из строек города, в отдел полиции было доставлено 25 человек, сообщает краевой РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:15:00+03:00
2025-05-22T09:15:00+03:00
2025-05-22T10:30:00+03:00
происшествия
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 22 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Красноярске после сообщений о массовой драке на одной из строек города, в отдел полиции было доставлено 25 человек, сообщает краевой главк МВД. Информация о массовой драке между гражданами из Средней Азии и КНР появилась в четверг в социальных сетях региона. Там также сообщалось, что это работники строительной компании "СиАрСиСи Рус". "Полицейскими выявлена информация о том, что 19 мая в Ленинском районе краевого центра произошла драка между работниками строительной организации. Кроме того, в дежурную МУ МВД России "Красноярское" поступили сообщения из медицинских учреждений о том, что четверо мужчин обратились за помощью в связи с получением телесных повреждений", - говорится в сообщении. В полицейском главке уточняют, что конфликт произошел на бытовой почве, в отдел полиции были доставлены 25 активных участников инцидента. Сейчас с ними работают сотрудники МВД. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
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происшествия, красноярск, средняя азия, китай, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Средняя Азия, Китай, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске возбудили дело после драки на стройке
В Красноярске возбудили уголовное дело после массовой драки на стройке