https://ria.ru/20250522/komi-2018538068.html

Дед Мороз опроверг сообщения о том, что живет в Воркуте

Дед Мороз опроверг сообщения о том, что живет в Воркуте - РИА Новости, 22.05.2025

Дед Мороз опроверг сообщения о том, что живет в Воркуте

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил "отморозить ухи" тем, кто... РИА Новости, 22.05.2025

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2025-05-22T20:05:00+03:00

2025-05-22T20:05:00+03:00

общество

великий устюг

республика коми

вологодская область

дед мороз

ростислав гольдштейн

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга опроверг сообщения о том, что он якобы живет в Республике Коми, а также пригрозил "отморозить ухи" тем, кто распускает "такие слухи". Ранее в ряде Telegram-каналов и соцсетях появились сообщения о том, что врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн якобы сказал, что "настоящий Дед Мороз - в Воркуте". "Я тут узнал, что в интернете слух появился обо мне: мол я живу не там, где всегда жил, в сказочном Великом Устюге, а переехал жить в Воркуту. Я конечно понимаю, зимой везде холодно, но давайте будем честными друг с другом. Мое сердце и все мои сказочные помощники уже много-много лет ждем вас именно здесь – в Великом Устюге Вологодской области. Именно отсюда начинаются все мои путешествия по России и миру. И даже если захотите приехать ко мне лично, знайте – моя вотчина открыта для всех добрых гостей круглый год. И знайте, что за такие слухи могу отморозить ухи", - сказал Дед Мороз в видео, размещенном в его Telegram-канале. Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчине есть деревянный терем зимнего волшебника с тронным залом, тропа сказок, зимний сад, зоосад. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником. РИА Новости пока не располагает комментарием администрации Республики Коми по поводу слов про Деда Мороза, якобы озвученными врио главы региона.

https://ria.ru/20250309/medved-2003957342.html

великий устюг

республика коми

вологодская область

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общество, великий устюг, республика коми, вологодская область, дед мороз, ростислав гольдштейн