https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html

Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России

Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России - РИА Новости, 22.05.2025

Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России

Отношения с Китаем являются приоритетом для России, нет необходимости делать в российско-китайских отношениях пауз, считает сенатор РФ Михаил Белоусов. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:26:00+03:00

2025-05-22T19:26:00+03:00

2025-05-22T19:27:00+03:00

китай

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения с Китаем являются приоритетом для России, нет необходимости делать в российско-китайских отношениях пауз, считает сенатор РФ Михаил Белоусов. "О роли США (в российско-китайских отношениях - ред.) достаточно сложно говорить. Я не думаю, что мы должны приостанавливать и делать какие-то паузы в отношениях с Китаем. Китай - это страна показавшая свою эффективность, страна, которая находится на подъеме. Отношения с Китайской Народной Республикой для нас - один из приоритетов", - сказал Белоусов журналистам на площадке IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2025. Стратегии". Он добавил, что отношения с США тоже являются приоритетом для России, особенно, когда появились "конкретные пути к взаимопониманию". "Я не думаю, что мы должны говорить об отношениях с одними (странами - ред.) в ущерб другим", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20250225/tramp-2001351539.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, сша, в мире