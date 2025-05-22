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Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России - РИА Новости, 22.05.2025
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19:26 22.05.2025 (обновлено: 19:27 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html
Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России
Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России - РИА Новости, 22.05.2025
Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России
Отношения с Китаем являются приоритетом для России, нет необходимости делать в российско-китайских отношениях пауз, считает сенатор РФ Михаил Белоусов. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:26:00+03:00
2025-05-22T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения с Китаем являются приоритетом для России, нет необходимости делать в российско-китайских отношениях пауз, считает сенатор РФ Михаил Белоусов. "О роли США (в российско-китайских отношениях - ред.) достаточно сложно говорить. Я не думаю, что мы должны приостанавливать и делать какие-то паузы в отношениях с Китаем. Китай - это страна показавшая свою эффективность, страна, которая находится на подъеме. Отношения с Китайской Народной Республикой для нас - один из приоритетов", - сказал Белоусов журналистам на площадке IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2025. Стратегии". Он добавил, что отношения с США тоже являются приоритетом для России, особенно, когда появились "конкретные пути к взаимопониманию". "Я не думаю, что мы должны говорить об отношениях с одними (странами - ред.) в ущерб другим", - подчеркнул сенатор.
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китай, россия, сша, в мире
Китай, Россия, США, В мире
Сенатор назвал отношения с Китаем приоритетом России

Сенатор Михаил Белоусов: отношения с КНР являются приоритетом для России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Отношения с Китаем являются приоритетом для России, нет необходимости делать в российско-китайских отношениях пауз, считает сенатор РФ Михаил Белоусов.
"О роли США (в российско-китайских отношениях - ред.) достаточно сложно говорить. Я не думаю, что мы должны приостанавливать и делать какие-то паузы в отношениях с Китаем. Китай - это страна показавшая свою эффективность, страна, которая находится на подъеме. Отношения с Китайской Народной Республикой для нас - один из приоритетов", - сказал Белоусов журналистам на площадке IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги 2025. Стратегии".
Он добавил, что отношения с США тоже являются приоритетом для России, особенно, когда появились "конкретные пути к взаимопониманию".
"Я не думаю, что мы должны говорить об отношениях с одними (странами - ред.) в ущерб другим", - подчеркнул сенатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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