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В Москве презентовали книгу Александра Окорокова об истории погон
В Москве презентовали книгу Александра Окорокова об истории погон - РИА Новости, 23.05.2025
В Москве презентовали книгу Александра Окорокова об истории погон
Двухтомник "Погоны – символы Великих Побед. 1943-1991", автором которого выступил доктор исторических наук, заместитель директора Института наследия Александр... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-22T20:27:00+03:00
2025-05-22T20:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двухтомник "Погоны – символы Великих Побед. 1943-1991", автором которого выступил доктор исторических наук, заместитель директора Института наследия Александр Окороков, представили в московском книжном клубе "Достоевский", передает корреспондент РИА Новости. Автор в своей работе рассказывает о погонах, или, как их еще называют, плечевых знаках различия. "Погоны – это символ мужества, служения Отечеству. Этот труд посвящен людям, которые их носили. В книге я привожу биографии как генералов, так и простых солдат", ‒ сказал Окороков. Как уточнили в Российском военно-историческом обществе (РВИО), книга Окорокова - не академическое издание, а научно-просветительская работа, рассчитанная на широкий круг читателей. "Цель книги ‒ показать разнообразие погон, их эволюцию, связанную с экономическими и политическими изменениями в нашей стране в период с 1943 по 1991 год, а также рассказать о людях, носивших погоны, с честью выполнивших свой долг перед Родиной", - сообщили в РВИО. Первый том посвящён погонам Вооружённых сил СССР с 1943 по 1991 год. Приводится краткая история их появления и развития. Во втором томе подробно рассмотрены наплечные знаки различия на ведомственной форме работников советских гражданских учреждений: министерства гражданской авиации, министерства путей сообщения, министерств морского и речного флота, таможенной службы, прокуратуры, а также силовых структур (МВД, КГБ СССР, и других госорганизаций). Издание проиллюстрировано уникальными фотографиями, в большинстве ранее не публиковавшимися, плакатами советской эпохи, а также фотографиями подлинных погон из частных коллекций.
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российское военно-историческое общество (рвио), ссср, москва, книги, новости культуры, что почитать
Культура, Российское военно-историческое общество (РВИО), СССР, Москва, Книги, Новости культуры, что почитать
В Москве презентовали книгу Александра Окорокова об истории погон
В Москве презентовали книгу "Погоны – символы Великих Побед. 1943-1991"
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Двухтомник "Погоны – символы Великих Побед. 1943-1991", автором которого выступил доктор исторических наук, заместитель директора Института наследия Александр Окороков, представили в московском книжном клубе "Достоевский", передает корреспондент РИА Новости.
Автор в своей работе рассказывает о погонах, или, как их еще называют, плечевых знаках различия.
"Погоны – это символ мужества, служения Отечеству. Этот труд посвящен людям, которые их носили. В книге я привожу биографии как генералов, так и простых солдат", ‒ сказал Окороков.
Как уточнили в Российском военно-историческом обществе (РВИО), книга Окорокова - не академическое издание, а научно-просветительская работа, рассчитанная на широкий круг читателей.
"Цель книги ‒ показать разнообразие погон, их эволюцию, связанную с экономическими и политическими изменениями в нашей стране в период с 1943 по 1991 год, а также рассказать о людях, носивших погоны, с честью выполнивших свой долг перед Родиной", - сообщили в РВИО.
Первый том посвящён погонам Вооружённых сил СССР с 1943 по 1991 год. Приводится краткая история их появления и развития. Во втором томе подробно рассмотрены наплечные знаки различия на ведомственной форме работников советских гражданских учреждений: министерства гражданской авиации, министерства путей сообщения, министерств морского и речного флота, таможенной службы, прокуратуры, а также силовых структур (МВД, КГБ СССР, и других госорганизаций).
Издание проиллюстрировано уникальными фотографиями, в большинстве ранее не публиковавшимися, плакатами советской эпохи, а также фотографиями подлинных погон из частных коллекций.