https://ria.ru/20250522/kndr-2018394092.html

В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца

В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца - РИА Новости, 22.05.2025

В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца

КНДР рассказала о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины, считают в министерстве объединения Южной Кореи. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:11:00+03:00

2025-05-22T07:11:00+03:00

2025-05-22T15:33:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152190/53/1521905336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5a50ff6edeaf76db94add9c7cab7089.jpg

СЕУЛ, 22 мая - РИА Новости. КНДР рассказала о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины, считают в министерстве объединения Южной Кореи. Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин. Как отметили в минобъединения, всего около месяца назад другой эсминец КНДР был успешно спущен на воду, да и в целом процесс спуска судна не требует передовых технологий. Так, 25 апреля эсминец нового типа "Чхве Хён" был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент. "Сегодняшнее сообщение (СМИ КНДР - ред) также говорит, что причиной стала "чистая небрежность. Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жёсткие меры наказания за халатность", - сообщил представитель министерства на закрытом брифинге. Он подчеркнул, что КНДР и ранее раскрывала в сообщениях СМИ ошибки и неудачи в ходе испытаний военных технологий. Так, открыто сообщалось о неудаче запуска военных разведывательных спутников 27 мая прошлого года, 31 мая и 24 августа 2022 года. Как сообщило в четверг ЦТАК, Ким Чен Ын назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

https://ria.ru/20250522/kndr-2018393200.html

https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын