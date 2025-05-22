https://ria.ru/20250522/kndr-2018394092.html
В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца
В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца - РИА Новости, 22.05.2025
В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца
КНДР рассказала о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины, считают в министерстве объединения Южной Кореи. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:11:00+03:00
2025-05-22T07:11:00+03:00
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СЕУЛ, 22 мая - РИА Новости. КНДР рассказала о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины, считают в министерстве объединения Южной Кореи. Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин. Как отметили в минобъединения, всего около месяца назад другой эсминец КНДР был успешно спущен на воду, да и в целом процесс спуска судна не требует передовых технологий. Так, 25 апреля эсминец нового типа "Чхве Хён" был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент. "Сегодняшнее сообщение (СМИ КНДР - ред) также говорит, что причиной стала "чистая небрежность. Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жёсткие меры наказания за халатность", - сообщил представитель министерства на закрытом брифинге. Он подчеркнул, что КНДР и ранее раскрывала в сообщениях СМИ ошибки и неудачи в ходе испытаний военных технологий. Так, открыто сообщалось о неудаче запуска военных разведывательных спутников 27 мая прошлого года, 31 мая и 24 августа 2022 года. Как сообщило в четверг ЦТАК, Ким Чен Ын назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
https://ria.ru/20250522/kndr-2018393200.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Ким Чен Ын
В Южной Корее рассказали, зачем КНДР сообщила о неудачном спуске эсминца
Минобъединения Южной Кореи: КНДР намеренно сообщила о неудачном спуске эсминца
СЕУЛ, 22 мая - РИА Новости. КНДР рассказала о неудачном спуске на воду эсминца для укрепления дисциплины, считают в министерстве объединения Южной Кореи.
Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин.
Как отметили в минобъединения, всего около месяца назад другой эсминец КНДР
был успешно спущен на воду, да и в целом процесс спуска судна не требует передовых технологий.
Так, 25 апреля эсминец нового типа "Чхве Хён" был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент.
"Сегодняшнее сообщение (СМИ КНДР - ред) также говорит, что причиной стала "чистая небрежность. Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жёсткие меры наказания за халатность", - сообщил представитель министерства на закрытом брифинге.
Он подчеркнул, что КНДР и ранее раскрывала в сообщениях СМИ ошибки и неудачи в ходе испытаний военных технологий. Так, открыто сообщалось о неудаче запуска военных разведывательных спутников 27 мая прошлого года, 31 мая и 24 августа 2022 года.
Как сообщило в четверг ЦТАК, Ким Чен Ын
назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.