Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку
ОКНШ Южной Кореи: эсминец КНДР после неудачного спуска перевернулся на бок
© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 22 мая - РИА Новости. Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.
Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин.
"В данный момент корабль (лежит - ред.) упав на бок в воде... Судя по его размерам и масштабам, мы полагаем, что он будет оснащён вооружением, схожим с тем, что установлено на эсминце типа "Чхве Хён", - рассказал представитель ОКНШ на брифинге, имея в виду спущенный 25 апреля на воду первый эсминца ВМС КНДР нового поколения "Чхве Хён" с аналогичным именем.
Как пояснили в министерстве объединения Южной Кореи, эсминец "Чхве Хён" был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент.
Так, во время горизонтального спуска судна боковым методом возник дисбаланс: корма преждевременно сошла с салазок, дно судна было повреждено, баланс нарушился, и носовая часть не смогла сойти со стапеля - наклонного помоста на верфях для постройки судов и спуска их на воду.
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Как заявили военные Южной Кореи, такой способ спуска на воду в настоящее время не применяется в армии Республики Корея.
По мнению южнокорейских военных, так как лидер КНДР Ким Чен Ын публично раскритиковал инцидент, за этим последует наказание ответственных лиц.
Как сообщало ЦТАК, Ким Чен Ын предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
Южнокорейские СМИ в четверг также сообщили со ссылкой на военных, что КНДР утром произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря.