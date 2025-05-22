https://ria.ru/20250522/kndr-2018393200.html

Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку

Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку - РИА Новости, 22.05.2025

Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку

Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:58:00+03:00

2025-05-22T06:58:00+03:00

2025-05-22T06:58:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

ким чен ын

объединенный комитет начальников штабов (сша)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891245010_0:39:900:545_1920x0_80_0_0_b9e25d6a036923fc05e560edbaf9e369.jpg

СЕУЛ, 22 мая - РИА Новости. Эсминец КНДР после неудачного спуска на воду лежит на боку, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин. "В данный момент корабль (лежит - ред.) упав на бок в воде... Судя по его размерам и масштабам, мы полагаем, что он будет оснащён вооружением, схожим с тем, что установлено на эсминце типа "Чхве Хён", - рассказал представитель ОКНШ на брифинге, имея в виду спущенный 25 апреля на воду первый эсминца ВМС КНДР нового поколения "Чхве Хён" с аналогичным именем. Как пояснили в министерстве объединения Южной Кореи, эсминец "Чхве Хён" был успешно спущен на воду путём наполнения сухого дока и вывода судна на плаву. А сегодня, судя по сообщению северокорейских СМИ, на верфи в Чхонджине была предпринята попытка так называемого бокового спуска, в ходе которого и произошёл инцидент. Так, во время горизонтального спуска судна боковым методом возник дисбаланс: корма преждевременно сошла с салазок, дно судна было повреждено, баланс нарушился, и носовая часть не смогла сойти со стапеля - наклонного помоста на верфях для постройки судов и спуска их на воду. Как заявили военные Южной Кореи, такой способ спуска на воду в настоящее время не применяется в армии Республики Корея. По мнению южнокорейских военных, так как лидер КНДР Ким Чен Ын публично раскритиковал инцидент, за этим последует наказание ответственных лиц. Как сообщало ЦТАК, Ким Чен Ын предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Южнокорейские СМИ в четверг также сообщили со ссылкой на военных, что КНДР утром произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20250426/flot-2013541879.html

https://ria.ru/20241213/oruzhie-1988935116.html

https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, ким чен ын, объединенный комитет начальников штабов (сша)