https://ria.ru/20250522/kndr-2018391529.html

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 22.05.2025

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря утром в четверг, сообщает телеканал KBS со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:48:00+03:00

2025-05-22T06:48:00+03:00

2025-05-22T06:48:00+03:00

в мире

японское море

кндр (северная корея)

южная корея

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СЕУЛ, 22 мая - РИА Новости. КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря утром в четверг, сообщает телеканал KBS со ссылкой на южнокорейских военных. "Сегодня утром Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Японского моря из района Сондок в провинции Хамгён-Намдо", - сообщили телеканалу в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи. Отмечается, что это первый случай запуска ракет за последние две недели после пуска баллистических ракет малой дальности 8 мая. По данным газеты "Тона Ильбо", со ссылкой на неназванный источник в правительстве, запущенных ракет было две. Ранее в четверг северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило о серьезной аварии в ходе спуска на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн в порту Чхончжин.

https://ria.ru/20250522/kndr-2018376714.html

https://ria.ru/20250508/rakety-2015729421.html

японское море

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, японское море, кндр (северная корея), южная корея