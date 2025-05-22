https://ria.ru/20250522/kndr-2018376714.html

В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца

В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца - РИА Новости, 22.05.2025

В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца

В КНДР во время спуска эсминца на воду произошла серьезная авария, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:13:00+03:00

2025-05-22T03:13:00+03:00

2025-05-22T13:31:00+03:00

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СЕУЛ, 22 мая — РИА Новости. В КНДР во время спуска эсминца на воду произошла серьезная авария, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи."Во время спуска произошла серьезная авария", — пишет агентство.Уточняется, что это случилось 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Речь идет о новом корабле водоизмещением пять тысяч тонн.Как утверждается, из-за небрежного руководства и неосторожности в управлении процессом при спуске не обеспечили параллельность движения платформы. В итоге корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, а корабль сел на мель. Кроме того, в некоторых местах корпус получил повреждения, нарушившие баланс судна, а носовая часть не смогла сойти со стапеля — наклонного помоста на верфях для спуска судов на воду."Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это — серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, <...> которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью", — добавили в публикации.Лидер КНДР подчеркнул, что ответственность за аварию, "бросившую тень на честь и достоинство государства", лежит на Отделе оборонной промышленности Центрального Комитета партии, а также на связанных учреждениях, включая Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работниках завода в Чхонджине."Он строго предупредил, что ошибки этих лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК партии", — добавило агентство.Ким Чен Ын указал, что восстановление эсминца в первоначальное состояние — не просто техническая задача, а вопрос престижа и авторитета государства, и дал указание завершить восстановление корабля до пленума ЦК партии в июне. Кроме того, он дал поручения по расследованию аварии.

https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html

https://ria.ru/20250327/kndr-2007591854.html

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Дарья Буймова

кндр (северная корея), в мире, ким чен ын