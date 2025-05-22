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В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца - РИА Новости, 22.05.2025
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03:13 22.05.2025 (обновлено: 13:31 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/kndr-2018376714.html
В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца
В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца - РИА Новости, 22.05.2025
В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца
В КНДР во время спуска эсминца на воду произошла серьезная авария, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:13:00+03:00
2025-05-22T13:31:00+03:00
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 22 мая — РИА Новости. В КНДР во время спуска эсминца на воду произошла серьезная авария, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи."Во время спуска произошла серьезная авария", — пишет агентство.Уточняется, что это случилось 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Речь идет о новом корабле водоизмещением пять тысяч тонн.Как утверждается, из-за небрежного руководства и неосторожности в управлении процессом при спуске не обеспечили параллельность движения платформы. В итоге корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, а корабль сел на мель. Кроме того, в некоторых местах корпус получил повреждения, нарушившие баланс судна, а носовая часть не смогла сойти со стапеля — наклонного помоста на верфях для спуска судов на воду.&quot;Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это — серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, &lt;...&gt; которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью&quot;, — добавили в публикации.Лидер КНДР подчеркнул, что ответственность за аварию, "бросившую тень на честь и достоинство государства", лежит на Отделе оборонной промышленности Центрального Комитета партии, а также на связанных учреждениях, включая Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работниках завода в Чхонджине.&quot;Он строго предупредил, что ошибки этих лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК партии&quot;, — добавило агентство.Ким Чен Ын указал, что восстановление эсминца в первоначальное состояние — не просто техническая задача, а вопрос престижа и авторитета государства, и дал указание завершить восстановление корабля до пленума ЦК партии в июне. Кроме того, он дал поручения по расследованию аварии.
https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html
https://ria.ru/20250327/kndr-2007591854.html
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кндр (северная корея), в мире, ким чен ын
КНДР (Северная Корея), В мире, Ким Чен Ын
В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца

В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца в присутствии Ким Чен Ына

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на экране телевизора на железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея. 22 мая 2025 года
Трансляция выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на экране телевизора на железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея. 22 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на экране телевизора на железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея. 22 мая 2025 года
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СЕУЛ, 22 мая — РИА Новости. В КНДР во время спуска эсминца на воду произошла серьезная авария, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Во время спуска произошла серьезная авария", — пишет агентство.
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Уточняется, что это случилось 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Речь идет о новом корабле водоизмещением пять тысяч тонн.
Как утверждается, из-за небрежного руководства и неосторожности в управлении процессом при спуске не обеспечили параллельность движения платформы. В итоге корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, а корабль сел на мель. Кроме того, в некоторых местах корпус получил повреждения, нарушившие баланс судна, а носовая часть не смогла сойти со стапеля — наклонного помоста на верфях для спуска судов на воду.
«

"Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это — серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, <...> которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью", — добавили в публикации.

Лидер КНДР подчеркнул, что ответственность за аварию, "бросившую тень на честь и достоинство государства", лежит на Отделе оборонной промышленности Центрального Комитета партии, а также на связанных учреждениях, включая Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работниках завода в Чхонджине.
«

"Он строго предупредил, что ошибки этих лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК партии", — добавило агентство.

Ким Чен Ын указал, что восстановление эсминца в первоначальное состояние — не просто техническая задача, а вопрос престижа и авторитета государства, и дал указание завершить восстановление корабля до пленума ЦК партии в июне. Кроме того, он дал поручения по расследованию аварии.
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