В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца
В КНДР произошла серьезная авария при спуске эсминца в присутствии Ким Чен Ына
© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на экране телевизора на железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея. 22 мая 2025 года
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция выступления северокорейского лидера Ким Чен Ына на экране телевизора на железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея. 22 мая 2025 года
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СЕУЛ, 22 мая — РИА Новости. В КНДР во время спуска эсминца на воду произошла серьезная авария, на церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Во время спуска произошла серьезная авария", — пишет агентство.
Уточняется, что это случилось 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине. Речь идет о новом корабле водоизмещением пять тысяч тонн.
Как утверждается, из-за небрежного руководства и неосторожности в управлении процессом при спуске не обеспечили параллельность движения платформы. В итоге корма эсминца преждевременно сошла с направляющих, а корабль сел на мель. Кроме того, в некоторых местах корпус получил повреждения, нарушившие баланс судна, а носовая часть не смогла сойти со стапеля — наклонного помоста на верфях для спуска судов на воду.
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"Товарищ Ким Чен Ын, наблюдавший за всем процессом, решительно заявил, что это — серьезнейшая авария, вызванная чистой небрежностью, безответственностью, <...> которую нельзя было допустить ни при каких обстоятельствах. Он назвал произошедшее преступной халатностью", — добавили в публикации.
Лидер КНДР подчеркнул, что ответственность за аварию, "бросившую тень на честь и достоинство государства", лежит на Отделе оборонной промышленности Центрального Комитета партии, а также на связанных учреждениях, включая Институт механики Академии наук, Политехнический университет имени Ким Чека, Центральное конструкторское бюро кораблестроения и работниках завода в Чхонджине.
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"Он строго предупредил, что ошибки этих лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК партии", — добавило агентство.
Ким Чен Ын указал, что восстановление эсминца в первоначальное состояние — не просто техническая задача, а вопрос престижа и авторитета государства, и дал указание завершить восстановление корабля до пленума ЦК партии в июне. Кроме того, он дал поручения по расследованию аварии.