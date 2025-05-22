https://ria.ru/20250522/kitay-2018411320.html

Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве

Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.05.2025

Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве

Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 23-29 мая посетит Россию, примет участие в конференции по вопросам безопасности, заявила на брифинге в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:14:00+03:00

2025-05-22T10:14:00+03:00

2025-05-22T12:17:00+03:00

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ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 23-29 мая посетит Россию, примет участие в конференции по вопросам безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Член Политбюро ЦК КПК, глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин по приглашению посетит Россию с 23 по 29 мая для участия в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а также в 10-м заседании в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности", - сказала Мао Нин.

https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html

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китай, россия, в мире, москва, мао нин