Рейтинг@Mail.ru
Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 22.05.2025 (обновлено: 12:17 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/kitay-2018411320.html
Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве
Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.05.2025
Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве
Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 23-29 мая посетит Россию, примет участие в конференции по вопросам безопасности, заявила на брифинге в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:14:00+03:00
2025-05-22T12:17:00+03:00
китай
россия
в мире
москва
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 23-29 мая посетит Россию, примет участие в конференции по вопросам безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Член Политбюро ЦК КПК, глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин по приглашению посетит Россию с 23 по 29 мая для участия в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а также в 10-м заседании в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности", - сказала Мао Нин.
https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, в мире, москва, мао нин
Китай, Россия, В мире, Москва, Мао Нин
Представитель Китая примет участие в конференции по безопасности в Москве

МИД: Чэнь Вэньцин представит КНР на конференции по вопросам безопасности в РФ

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 22 мая - РИА Новости. Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин 23-29 мая посетит Россию, примет участие в конференции по вопросам безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Член Политбюро ЦК КПК, глава политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин по приглашению посетит Россию с 23 по 29 мая для участия в 13-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, а также в 10-м заседании в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности", - сказала Мао Нин.
Берн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве
Вчера, 19:05
 
КитайРоссияВ миреМоскваМао Нин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала