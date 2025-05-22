В Кировской области осудили бывшего чиновника за гибель девочки
В Кирово-Чепецке осудили чиновника за халатность, приведшую к гибели девочки
Заседание суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Бывший директор муниципального учреждения "Дорожно-эксплуатационная служба" в Кирово-Чепецке осужден за халатность, в результате которой погибла маленькая девочка, на которую упал сук старого дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что у одного из жилых домов на территории города Кирово-Чепецка располагался тополь с надломленным суком, требующий незамедлительного проведения рубки. Днем 26 июля 2024 года сук дерева упал на находившуюся рядом 4-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте.
"Мужчина, будучи ответственным за выполнение указанного вида работ, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не принял должных мер к проведению санитарной обрезки (рубки) надломленного сука тополя, представлявшего угрозу жизни и здоровью граждан, а также к исключению доступа людей к указанному дереву", - говорится в сообщении.
Как подчеркивает прокуратура Кировской области, "подсудимый был осведомлен о наличии угрозы жизни и здоровья граждан, поскольку работники местной администрации сообщали в МКУ об аварийной ветке тополя, которая находилась в непосредственной близости к пешеходной зоне".
Мужчина признан судом виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. В качестве альтернативы суд заменил назначенное наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого части заработка в доход государства", - отмечается в сообщении.
Кроме того, мужчине определено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год.