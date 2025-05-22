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В Кировской области осудили бывшего чиновника за гибель девочки - РИА Новости, 22.05.2025
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11:33 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/kirovo-chepetsk-2018430117.html
В Кировской области осудили бывшего чиновника за гибель девочки
В Кировской области осудили бывшего чиновника за гибель девочки - РИА Новости, 22.05.2025
В Кировской области осудили бывшего чиновника за гибель девочки
Бывший директор муниципального учреждения "Дорожно-эксплуатационная служба" в Кирово-Чепецке осужден за халатность, в результате которой погибла маленькая... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:33:00+03:00
2025-05-22T11:33:00+03:00
происшествия
кирово-чепецк
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кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Бывший директор муниципального учреждения "Дорожно-эксплуатационная служба" в Кирово-Чепецке осужден за халатность, в результате которой погибла маленькая девочка, на которую упал сук старого дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что у одного из жилых домов на территории города Кирово-Чепецка располагался тополь с надломленным суком, требующий незамедлительного проведения рубки. Днем 26 июля 2024 года сук дерева упал на находившуюся рядом 4-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. "Мужчина, будучи ответственным за выполнение указанного вида работ, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не принял должных мер к проведению санитарной обрезки (рубки) надломленного сука тополя, представлявшего угрозу жизни и здоровью граждан, а также к исключению доступа людей к указанному дереву", - говорится в сообщении. Как подчеркивает прокуратура Кировской области, "подсудимый был осведомлен о наличии угрозы жизни и здоровья граждан, поскольку работники местной администрации сообщали в МКУ об аварийной ветке тополя, которая находилась в непосредственной близости к пешеходной зоне". Мужчина признан судом виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. В качестве альтернативы суд заменил назначенное наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого части заработка в доход государства", - отмечается в сообщении. Кроме того, мужчине определено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год.
https://ria.ru/20250520/molnija-2018044654.html
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происшествия, кирово-чепецк, россия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кирово-Чепецк, Россия, Кировская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области осудили бывшего чиновника за гибель девочки

В Кирово-Чепецке осудили чиновника за халатность, приведшую к гибели девочки

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Бывший директор муниципального учреждения "Дорожно-эксплуатационная служба" в Кирово-Чепецке осужден за халатность, в результате которой погибла маленькая девочка, на которую упал сук старого дерева, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что у одного из жилых домов на территории города Кирово-Чепецка располагался тополь с надломленным суком, требующий незамедлительного проведения рубки. Днем 26 июля 2024 года сук дерева упал на находившуюся рядом 4-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте.
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"Мужчина, будучи ответственным за выполнение указанного вида работ, вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе не принял должных мер к проведению санитарной обрезки (рубки) надломленного сука тополя, представлявшего угрозу жизни и здоровью граждан, а также к исключению доступа людей к указанному дереву", - говорится в сообщении.
Как подчеркивает прокуратура Кировской области, "подсудимый был осведомлен о наличии угрозы жизни и здоровья граждан, поскольку работники местной администрации сообщали в МКУ об аварийной ветке тополя, которая находилась в непосредственной близости к пешеходной зоне".
Мужчина признан судом виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. В качестве альтернативы суд заменил назначенное наказание на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого части заработка в доход государства", - отмечается в сообщении.
Кроме того, мужчине определено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 год.
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