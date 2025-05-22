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СМИ: Киев говорит то, что хочет слышать Трамп
СМИ: Киев говорит то, что хочет слышать Трамп - РИА Новости, 22.05.2025
СМИ: Киев говорит то, что хочет слышать Трамп
Киев стремится сохранить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию на Украине и для этого делает заявления, которые хотел бы... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T15:09:00+03:00
2025-05-22T15:09:00+03:00
2025-05-22T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киев стремится сохранить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию на Украине и для этого делает заявления, которые хотел бы услышать американский лидер, пишет газета Politico со ссылкой на украинского чиновника. По словам неназванного должностного лица с Украины, без поддержки Вашингтона ей будет "крайне сложно". "Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах", - говорится в публикации. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США выйдут из мирного процесса в случае отсутствия прогресса по урегулированию.
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В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Politico
СМИ: Киев говорит то, что хочет слышать Трамп
Politico: Киев говорит то, что хочет Трамп, чтобы США не вышли из переговоров