https://ria.ru/20250522/kibersport-2018376495.html
В Госдуме предложили создать программу грантов для разработки киберигр
В Госдуме предложили создать программу грантов для разработки киберигр - РИА Новости, 22.05.2025
В Госдуме предложили создать программу грантов для разработки киберигр
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил создать федеральную программу грантов для разработки отечественных киберспортивных игр. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:10:00+03:00
2025-05-22T03:10:00+03:00
2025-05-22T03:10:00+03:00
технологии
россия
амир хамитов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил создать федеральную программу грантов для разработки отечественных киберспортивных игр. "Мы предлагаем создать специализированную государственную грантовую программу, которая позволит молодым студиям и инди-разработчикам получать целевое финансирование на этапах прототипирования, технического дизайна, тестирования и выхода на рынок", - сообщил Хамитов РИА Новости. Он отметил, что создание федеральной программы грантов для разработки отечественных киберспортивных игр и поддержки инновационных проектов в игровой индустрии - это не просто вопрос развития высокотехнологичного сектора, а стратегическая задача, связанная с цифровым суверенитетом, культурной безопасностью и экономическим ростом. Хамитов считает, что сегодня видеоигры - это одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики, а глобальный рынок геймдева уже превосходит киноиндустрию и музыкальный рынок вместе взятые. "При этом в России сформировалась мощная база разработчиков, дизайнеров, сценаристов, программистов, способных создавать качественные, конкурентоспособные игровые продукты. Но без системной поддержки, доступа к финансированию и инфраструктуре многие идеи так и остаются нереализованными", - считает он. Депутат Госдумы уточнил, что отдельное внимание будет уделено играм с потенциалом для киберспорта - это направление формирует новую экономику, новую молодежную аудиторию и новые экспортные возможности. Он подчеркнул, что речь идёт не только о поддержке бизнеса, ведь это инвестиции в будущее цифровой культуры России, в развитие интеллектуального потенциала, в создание рабочих мест в ИТ и медиаиндустрии, а также шаг к формированию независимой экосистемы отечественного контента, который отвечает национальным интересам, культурным ценностям и современным запросам молодёжи. "Программа грантов может стать стимулом для развития региональных центров геймдева, вовлечения студентов профильных вузов, создания акселераторов и инкубаторов для стартапов в сфере интерактивных технологий", - сказал политик. Депутат также рассказал, что рассчитывает на синергию с частными инвесторами и крупными ИТ-компаниями, которые смогут стать партнерами по реализации лучших проектов. Хамитов уверен, что в перспективе эта инициатива даст толчок для укрепления позиций России на глобальном цифровом рынке, увеличения экспорта интеллектуального продукта и популяризации российских брендов и технологий за рубежом. "Государство должно быть не только регулятором, но и активным партнером в цифровой трансформации страны - в том числе через поддержку таких инновационных и перспективных отраслей, как игровая индустрия и киберспорт", - подытожил он.
https://rsport.ria.ru/20250127/gosduma-1995690426.html
https://ria.ru/20250207/gosduma-1997945801.html
https://ria.ru/20250517/gosduma-2017516883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, амир хамитов, госдума рф
Технологии, Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать программу грантов для разработки киберигр
Хамитов предложил создать программу грантов для разработки киберспортивных игр
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил создать федеральную программу грантов для разработки отечественных киберспортивных игр.
"Мы предлагаем создать специализированную государственную грантовую программу, которая позволит молодым студиям и инди-разработчикам получать целевое финансирование на этапах прототипирования, технического дизайна, тестирования и выхода на рынок", - сообщил Хамитов
РИА Новости.
Он отметил, что создание федеральной программы грантов для разработки отечественных киберспортивных игр и поддержки инновационных проектов в игровой индустрии - это не просто вопрос развития высокотехнологичного сектора, а стратегическая задача, связанная с цифровым суверенитетом, культурной безопасностью и экономическим ростом.
Хамитов считает, что сегодня видеоигры - это одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики, а глобальный рынок геймдева уже превосходит киноиндустрию и музыкальный рынок вместе взятые.
"При этом в России
сформировалась мощная база разработчиков, дизайнеров, сценаристов, программистов, способных создавать качественные, конкурентоспособные игровые продукты. Но без системной поддержки, доступа к финансированию и инфраструктуре многие идеи так и остаются нереализованными", - считает он.
Депутат Госдумы
уточнил, что отдельное внимание будет уделено играм с потенциалом для киберспорта - это направление формирует новую экономику, новую молодежную аудиторию и новые экспортные возможности.
Он подчеркнул, что речь идёт не только о поддержке бизнеса, ведь это инвестиции в будущее цифровой культуры России, в развитие интеллектуального потенциала, в создание рабочих мест в ИТ и медиаиндустрии, а также шаг к формированию независимой экосистемы отечественного контента, который отвечает национальным интересам, культурным ценностям и современным запросам молодёжи.
"Программа грантов может стать стимулом для развития региональных центров геймдева, вовлечения студентов профильных вузов, создания акселераторов и инкубаторов для стартапов в сфере интерактивных технологий", - сказал политик.
Депутат также рассказал, что рассчитывает на синергию с частными инвесторами и крупными ИТ-компаниями, которые смогут стать партнерами по реализации лучших проектов.
Хамитов уверен, что в перспективе эта инициатива даст толчок для укрепления позиций России на глобальном цифровом рынке, увеличения экспорта интеллектуального продукта и популяризации российских брендов и технологий за рубежом.
"Государство должно быть не только регулятором, но и активным партнером в цифровой трансформации страны - в том числе через поддержку таких инновационных и перспективных отраслей, как игровая индустрия и киберспорт", - подытожил он.