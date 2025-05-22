https://ria.ru/20250522/khusity-2018432303.html

Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе

Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе - РИА Новости, 22.05.2025

Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:49:00+03:00

2025-05-22T11:49:00+03:00

2025-05-22T12:00:00+03:00

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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере Израиля, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah."Двойная операция ВВС с использованием двух беспилотников типа "Яффо" была проведена против двух жизненно важных целей в оккупированных Яффо и Хайфе", - также заявили хуситы.Они подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018395629.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тель-авив, йемен