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Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе - РИА Новости, 22.05.2025
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11:49 22.05.2025 (обновлено: 12:00 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/khusity-2018432303.html
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе - РИА Новости, 22.05.2025
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:49:00+03:00
2025-05-22T12:00:00+03:00
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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере Израиля, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah."Двойная операция ВВС с использованием двух беспилотников типа "Яффо" была проведена против двух жизненно важных целей в оккупированных Яффо и Хайфе", - также заявили хуситы.Они подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.
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в мире, тель-авив, йемен
В мире, Тель-Авив, Йемен
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе

Хуситы в Йемене атаковали беспилотниками важные цели в Тель-Авиве и Хайфе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТель-Авив
Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере Израиля, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah.
"Двойная операция ВВС с использованием двух беспилотников типа "Яффо" была проведена против двух жизненно важных целей в оккупированных Яффо и Хайфе", - также заявили хуситы.
Они подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.
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