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Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе - РИА Новости, 22.05.2025
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:49:00+03:00
2025-05-22T11:49:00+03:00
2025-05-22T12:00:00+03:00
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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило об атаках БПЛА на важные цели в Тель-Авиве и Хайфе на севере Израиля, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah."Двойная операция ВВС с использованием двух беспилотников типа "Яффо" была проведена против двух жизненно важных целей в оккупированных Яффо и Хайфе", - также заявили хуситы.Они подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, йемен
Хуситы атаковали беспилотниками цели в Тель-Авиве и Хайфе
Хуситы в Йемене атаковали беспилотниками важные цели в Тель-Авиве и Хайфе