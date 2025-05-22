https://ria.ru/20250522/khinshteyn-2018544025.html

В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления

В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления - РИА Новости, 22.05.2025

В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T20:49:00+03:00

2025-05-22T20:49:00+03:00

2025-05-22T20:49:00+03:00

курская область

россия

александр хинштейн

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению. В четверг глава государства провел совещание с правительством, во время которого обсудили поддержку инвестиционных проектов в промышленности. В мероприятии принял участие и врио курского губернатора. "Кратко скажу лишь о том, что с Минэкономразвития ранее, в соответствии с вашим поручением, мы начали работу. Нами уже подготовлен перечень тех объектов, которые, по нашему мнению, подлежат восстановлению. И этот перечень на сегодняшний день в подавляющем большинстве находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20250320/sudzha-2006141318.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)