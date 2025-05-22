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В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления - РИА Новости, 22.05.2025
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20:49 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/khinshteyn-2018544025.html
В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления
В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления - РИА Новости, 22.05.2025
В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T20:49:00+03:00
2025-05-22T20:49:00+03:00
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению. В четверг глава государства провел совещание с правительством, во время которого обсудили поддержку инвестиционных проектов в промышленности. В мероприятии принял участие и врио курского губернатора. "Кратко скажу лишь о том, что с Минэкономразвития ранее, в соответствии с вашим поручением, мы начали работу. Нами уже подготовлен перечень тех объектов, которые, по нашему мнению, подлежат восстановлению. И этот перечень на сегодняшний день в подавляющем большинстве находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти", - сказал Хинштейн.
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курская область
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курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В Курской области подготовили перечень объектов для восстановления

Хинштейн: в Курской области уже подготовлен перечень объектов для восстановления

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия обстрела Рыльска в Курской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил президенту России Владимиру Путину, что в регионе уже подготовлен перечень объектов, которые подлежат восстановлению.
В четверг глава государства провел совещание с правительством, во время которого обсудили поддержку инвестиционных проектов в промышленности. В мероприятии принял участие и врио курского губернатора.
«
"Кратко скажу лишь о том, что с Минэкономразвития ранее, в соответствии с вашим поручением, мы начали работу. Нами уже подготовлен перечень тех объектов, которые, по нашему мнению, подлежат восстановлению. И этот перечень на сегодняшний день в подавляющем большинстве находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти", - сказал Хинштейн.
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Курская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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