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В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли - РИА Новости, 22.05.2025
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16:50 22.05.2025 (обновлено: 17:28 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/kazan-2018494082.html
В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли
В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли - РИА Новости, 22.05.2025
В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли
Полицейские в Казани изъяли у матери шестилетнюю дочь, воспитанием которой женщина не занималась и содержала ребенка в условиях антисанитарии, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T16:50:00+03:00
2025-05-22T17:28:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 22 мая — РИА Новости. Полицейские в Казани изъяли у матери шестилетнюю дочь, воспитанием которой женщина не занималась и содержала ребенка в условиях антисанитарии, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. &quot;В отдел полиции &quot;Вишневский&quot; управления МВД России по Казани поступила информация о том, что 33-летняя жительница Казани не исполняет обязанности по содержанию и воспитанию своего малолетнего ребенка&quot;, — отметили в ведомстве.Прибывшие по адресу инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в квартире шестилетнюю девочку и ее мать. В помещении царила антисанитария. Учитывая социально опасное положение, в котором находился ребенок, сотрудники полиции решили изъять ребенка из семьи и поместить его в больницу. По данным Telegram-каналов, квартира была сильно захламлена, среди мусора бегала голая, неухоженная девочка, которая не говорила. Мать ребенка, как сообщили в МВД, доставили в отдел полиции "Вишневский". Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение. Прокуратура Татарстана также организовала проверку. Надзорное ведомство оценит эффективности работы органов системы профилактики, после чего решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Казань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь-маугли

В Казани у матери изъяли шестилетнюю дочь, воспитанную в условиях антисанитарии

© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудники полиции стоят у двери квартиры
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Сотрудники полиции стоят у двери квартиры. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 мая — РИА Новости. Полицейские в Казани изъяли у матери шестилетнюю дочь, воспитанием которой женщина не занималась и содержала ребенка в условиях антисанитарии, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
«

"В отдел полиции "Вишневский" управления МВД России по Казани поступила информация о том, что 33-летняя жительница Казани не исполняет обязанности по содержанию и воспитанию своего малолетнего ребенка", — отметили в ведомстве.

Прибывшие по адресу инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили в квартире шестилетнюю девочку и ее мать. В помещении царила антисанитария. Учитывая социально опасное положение, в котором находился ребенок, сотрудники полиции решили изъять ребенка из семьи и поместить его в больницу.
По данным Telegram-каналов, квартира была сильно захламлена, среди мусора бегала голая, неухоженная девочка, которая не говорила.
Мать ребенка, как сообщили в МВД, доставили в отдел полиции "Вишневский". Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.
Прокуратура Татарстана также организовала проверку. Надзорное ведомство оценит эффективности работы органов системы профилактики, после чего решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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ПроисшествияКазаньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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