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Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО - РИА Новости, 22.05.2025
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02:08 22.05.2025 (обновлено: 10:56 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/kanada-2018373716.html
Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО
Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО - РИА Новости, 22.05.2025
Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО
Канада поддерживает идею распространения на свою территорию будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой ранее... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T02:08:00+03:00
2025-05-22T10:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Канада поддерживает идею распространения на свою территорию будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой ранее объявил президент США Дональд Трамп, заявил премьер-министр страны Марк Карни. "Президент и я провели несколько обсуждений концепции "Золотого купола". Является ли это хорошей идеей для Канады? Да, это хорошая идея, чтобы иметь защиту", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в Оттаве. Трансляцию мероприятия вело агентство Cpac. Карни выразил уверенность, что Канада сталкивается с различными внешними угрозами, которые, по его мнению, исходят от КНДР и Китая. Ранее Трамп заявил, что Канада хочет быть под защитой ПРО "Золотой купол" и Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой. Как отмечал Трамп, будущая система ПРО будет включать наземные, морские и космические системы и обойдется в примерно 175 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250520/ssha-2018142818.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2018141547.html
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в мире, канада, оттава, сша, дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, Оттава, США, Дональд Трамп, Марк Карни
Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО

Канада поддерживает распространение на свою территорию системы "Золотой купол"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
Презентация ПРО Золотой купол в Белом доме - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Презентация ПРО "Золотой купол" в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Канада поддерживает идею распространения на свою территорию будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой ранее объявил президент США Дональд Трамп, заявил премьер-министр страны Марк Карни.
"Президент и я провели несколько обсуждений концепции "Золотого купола". Является ли это хорошей идеей для Канады? Да, это хорошая идея, чтобы иметь защиту", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в Оттаве. Трансляцию мероприятия вело агентство Cpac.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Система ПРО "Золотой купол" обойдется США в 175 миллиардов долларов
20 мая, 23:41
Карни выразил уверенность, что Канада сталкивается с различными внешними угрозами, которые, по его мнению, исходят от КНДР и Китая.
Ранее Трамп заявил, что Канада хочет быть под защитой ПРО "Золотой купол" и Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой. Как отмечал Трамп, будущая система ПРО будет включать наземные, морские и космические системы и обойдется в примерно 175 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп назвал ПРО "Золотой купол" произведением искусства
20 мая, 23:19
 
В миреКанадаОттаваСШАДональд ТрампМарк Карни
 
 
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