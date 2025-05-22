https://ria.ru/20250522/kanada-2018373716.html

Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО

Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО - РИА Новости, 22.05.2025

Канада поддерживает распространение на свою территорию системы ПРО

Канада поддерживает идею распространения на свою территорию будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой ранее... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T02:08:00+03:00

2025-05-22T02:08:00+03:00

2025-05-22T10:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Канада поддерживает идею распространения на свою территорию будущей американской системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой ранее объявил президент США Дональд Трамп, заявил премьер-министр страны Марк Карни. "Президент и я провели несколько обсуждений концепции "Золотого купола". Является ли это хорошей идеей для Канады? Да, это хорошая идея, чтобы иметь защиту", - сообщил он журналистам на пресс-конференции в Оттаве. Трансляцию мероприятия вело агентство Cpac. Карни выразил уверенность, что Канада сталкивается с различными внешними угрозами, которые, по его мнению, исходят от КНДР и Китая. Ранее Трамп заявил, что Канада хочет быть под защитой ПРО "Золотой купол" и Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой. Как отмечал Трамп, будущая система ПРО будет включать наземные, морские и космические системы и обойдется в примерно 175 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250520/ssha-2018142818.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2018141547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, оттава, сша, дональд трамп, марк карни