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"Сама наглость". В США возмутились дерзкими словами Каллас о России
"Сама наглость". В США возмутились дерзкими словами Каллас о России - РИА Новости, 22.05.2025
"Сама наглость". В США возмутились дерзкими словами Каллас о России
Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Каи Каллас о давлении на Россию являются проявлением наглости и лицемерия, пишет... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:03:00+03:00
2025-05-22T17:03:00+03:00
2025-05-22T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Каи Каллас о давлении на Россию являются проявлением наглости и лицемерия, пишет старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для журнала The American Conservative."Кая Каллас, которая выдает себя за министра иностранных дел Евросоюза, — сама наглость. К сожалению, ее другие качества, такие как лицемерие, менее привлекательны. Каллас давно критиковала прямой подход президента Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину. После их телефонного разговора в понедельник, через несколько дней после прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, она пожаловалась: "Мы действительно не видели, знаете ли, давления на Россию на этих переговорах". Еще в феврале она обвинила Трампа "умиротворении" из-за его звонка Путину. Она объяснила: "Очевидно, что любая сделка за нашей спиной не сработает. Вам нужны европейцы <…>", — отметил Бэндоу.По мнению автора материла, забавно слышать подобные заявления от бывшего премьер-министра Эстонии — государства, которое потратило на собственную армию "шокирующе мало" для страны, которая утверждает, что боится якобы возможного вторжения России на свою территорию.Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили о том, что власти в Вашингтоне игнорируют главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас из-за ее бестактности и публичной критики президента США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250521/vuchich-2018302814.html
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в мире, россия, украина, сша, кайя каллас, дональд трамп, дуг бэндоу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Дуг Бэндоу, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
"Сама наглость". В США возмутились дерзкими словами Каллас о России
Обозреватель TAC Бэндоу назвал слова Каллас о давлении на Россию наглостью