https://ria.ru/20250522/kadry-2018414386.html

"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 22.05.2025

"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

Большие запасы ракет "Искандер" обеспечивают преимущество российским войскам на Украине, пишет издание Military Watch Magazine, комментируя удар по лагерю... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:32:00+03:00

2025-05-22T10:32:00+03:00

2025-05-22T18:48:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие запасы ракет "Искандер" обеспечивают преимущество российским войскам на Украине, пишет издание Military Watch Magazine, комментируя удар по лагерю подготовки украинских боевиков в Сумской области."Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили России серьезное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов "Искандер-М" существенно возросла с 2023 года, когда промышленность нарастила производство баллистических ракет 9К720", — говорится в материале.Как указывается в публикации, благодаря увеличению арсенала ракет этого образца российская армия разрабатывают новые тактики нанесения ударов по позициям ВСУ.Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны. 2025-05-22T10:32 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, украина, сумская область, россия, в мире, сша, искандер-м, вооруженные силы украины