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"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 22.05.2025
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10:32 22.05.2025 (обновлено: 18:48 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/kadry-2018414386.html
"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО - РИА Новости, 22.05.2025
"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО
Большие запасы ракет "Искандер" обеспечивают преимущество российским войскам на Украине, пишет издание Military Watch Magazine, комментируя удар по лагерю... РИА Новости, 22.05.2025
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технологии
украина
сумская область
россия
в мире
сша
искандер-м
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие запасы ракет "Искандер" обеспечивают преимущество российским войскам на Украине, пишет издание Military Watch Magazine, комментируя удар по лагерю подготовки украинских боевиков в Сумской области.&quot;Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили России серьезное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов &quot;Искандер-М&quot; существенно возросла с 2023 года, когда промышленность нарастила производство баллистических ракет 9К720&quot;, — говорится в материале.Как указывается в публикации, благодаря увеличению арсенала ракет этого образца российская армия разрабатывают новые тактики нанесения ударов по позициям ВСУ.Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html
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Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны.
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технологии, украина, сумская область, россия, в мире, сша, искандер-м, вооруженные силы украины
Технологии, Украина, Сумская область, Россия, В мире, США, Искандер-М, Вооруженные силы Украины
"Серьезное преимущество". В США забили тревогу из-за кадров из зоны СВО

MWM: большие запасы ракет "Искандер" обеспечивают преимущество России

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большие запасы ракет "Искандер" обеспечивают преимущество российским войскам на Украине, пишет издание Military Watch Magazine, комментируя удар по лагерю подготовки украинских боевиков в Сумской области.
«

"Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили России серьезное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов "Искандер-М" существенно возросла с 2023 года, когда промышленность нарастила производство баллистических ракет 9К720", — говорится в материале.

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Как указывается в публикации, благодаря увеличению арсенала ракет этого образца российская армия разрабатывают новые тактики нанесения ударов по позициям ВСУ.
Минобороны 20 мая сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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ТехнологииУкраинаСумская областьРоссияВ миреСШАИскандер-МВооруженные силы Украины
 
 
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