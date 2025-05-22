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В Якутске мигрант пытался дать взятку сотруднику УФСБ - РИА Новости, 22.05.2025
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08:18 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html
В Якутске мигрант пытался дать взятку сотруднику УФСБ
В Якутске мигрант пытался дать взятку сотруднику УФСБ - РИА Новости, 22.05.2025
В Якутске мигрант пытался дать взятку сотруднику УФСБ
Мигрант из Средней Азии попытался в Якутске дать взятку сотруднику УФСБ, возбуждено уголовное дело, иностранец заключен под стражу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:18:00+03:00
2025-05-22T08:18:00+03:00
происшествия
якутск
россия
средняя азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Мигрант из Средней Азии попытался в Якутске дать взятку сотруднику УФСБ, возбуждено уголовное дело, иностранец заключен под стражу, сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике. По данным управления ФСБ России, иностранец 1980 года рождения незаконно пребывал в Якутске. "В связи с этим в отношении него принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мужчина во избежание выдворения из России, а именно за способствование в отмене принятого уполномоченным органом решения, предложил сотруднику регионального Управления ФСБ взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Злоумышленник задержан и заключен под стражу", - информирует пресс-служба. Мигрант стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.
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происшествия, якутск, россия, средняя азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Якутск, Россия, Средняя Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Якутске мигрант пытался дать взятку сотруднику УФСБ

В Якутске задержали мигранта, пытавшегося дать взятку сотруднику УФСБ

© РИА Новости / Сергей Венявскийнаручники
наручники - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
наручники. Архивное фото
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ЯКУТСК, 22 мая - РИА Новости. Мигрант из Средней Азии попытался в Якутске дать взятку сотруднику УФСБ, возбуждено уголовное дело, иностранец заключен под стражу, сообщает пресс-служба управления ФСБ по республике.
По данным управления ФСБ России, иностранец 1980 года рождения незаконно пребывал в Якутске.
"В связи с этим в отношении него принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Мужчина во избежание выдворения из России, а именно за способствование в отмене принятого уполномоченным органом решения, предложил сотруднику регионального Управления ФСБ взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера. Злоумышленник задержан и заключен под стражу", - информирует пресс-служба.
Мигрант стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере.
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