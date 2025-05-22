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Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ - РИА Новости, 22.05.2025
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21:34 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/izrail-2018547602.html
Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ
Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ - РИА Новости, 22.05.2025
Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ
Израиль совершил попытку ликвидировать главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара, когда тот присутствовал на встрече с... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:34:00+03:00
2025-05-22T21:34:00+03:00
в мире
израиль
яхья синвар
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Израиль совершил попытку ликвидировать главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара, когда тот присутствовал на встрече с высокопоставленными членами группировки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников. Израильская гостелерадиокомпания Kan 13 мая сообщила, что Израиль нанес по Хан-Юнису удар, целью которого был Синвар. Согласно сообщению издания, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа. Отмечалось, что гибель главы ХАМАС пока не подтверждена. "Израильский авиаудар, целью которого был... (Синвар, был нанесен, когда - ред.) он присутствовал на встрече высокопоставленных бойцов группировки", - говорится в сообщении издания. По данным источников, эта встреча была посвящена обсуждению того, как движение будет вести переговоры о прекращении огня с Израилем. Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.
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в мире, израиль, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Яхья Синвар, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ

WSJ: Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС Синвара

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Израиль совершил попытку ликвидировать главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара, когда тот присутствовал на встрече с высокопоставленными членами группировки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
Израильская гостелерадиокомпания Kan 13 мая сообщила, что Израиль нанес по Хан-Юнису удар, целью которого был Синвар. Согласно сообщению издания, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа. Отмечалось, что гибель главы ХАМАС пока не подтверждена.
"Израильский авиаудар, целью которого был... (Синвар, был нанесен, когда - ред.) он присутствовал на встрече высокопоставленных бойцов группировки", - говорится в сообщении издания.
По данным источников, эта встреча была посвящена обсуждению того, как движение будет вести переговоры о прекращении огня с Израилем.
Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СМИ: Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки по Газе
18 мая, 22:05
 
В миреИзраильЯхья СинварХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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