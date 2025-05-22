https://ria.ru/20250522/izrail-2018547602.html

Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ

Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ - РИА Новости, 22.05.2025

Израиль пытался ликвидировать главу военного крыла ХАМАС, пишет WSJ

Израиль совершил попытку ликвидировать главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара, когда тот присутствовал на встрече с... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:34:00+03:00

2025-05-22T21:34:00+03:00

2025-05-22T21:34:00+03:00

в мире

израиль

яхья синвар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Израиль совершил попытку ликвидировать главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара, когда тот присутствовал на встрече с высокопоставленными членами группировки, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников. Израильская гостелерадиокомпания Kan 13 мая сообщила, что Израиль нанес по Хан-Юнису удар, целью которого был Синвар. Согласно сообщению издания, лидер ХАМАС находился в подземном помещении, подвергшемся нападению, под Европейской больницей на юге сектора Газа. Отмечалось, что гибель главы ХАМАС пока не подтверждена. "Израильский авиаудар, целью которого был... (Синвар, был нанесен, когда - ред.) он присутствовал на встрече высокопоставленных бойцов группировки", - говорится в сообщении издания. По данным источников, эта встреча была посвящена обсуждению того, как движение будет вести переговоры о прекращении огня с Израилем. Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС после ликвидации Израилем его брата и бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого в октябре прошлого года на юге анклава.

https://ria.ru/20250518/gaza-2017730863.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, яхья синвар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году