https://ria.ru/20250522/izrail-2018436527.html

Израиль сообщил о перехвате второй ракеты хуситов

Израиль сообщил о перехвате второй ракеты хуситов - РИА Новости, 22.05.2025

Израиль сообщил о перехвате второй ракеты хуситов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате второй за сутки ракеты, выпущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:19:00+03:00

2025-05-22T12:19:00+03:00

2025-05-22T12:19:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате второй за сутки ракеты, выпущенной йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы). "После сирен, которые некоторое время назад прозвучали в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении военных. Сигнал тревоги сработал во многих городах и населенных пунктах центральной части Израиля, включая Иерусалим, а также в районе Мертвого моря. Предыдущий ракетный обстрел из Йемена была зафиксирован в ночь на четверг. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250522/khusity-2018432303.html

https://ria.ru/20250522/ssha-2018392582.html

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в мире, израиль, йемен, иерусалим, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году