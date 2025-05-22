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Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле - РИА Новости, 22.05.2025
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11:47 22.05.2025 (обновлено: 11:58 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/izrail-2018432029.html
Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле
Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле - РИА Новости, 22.05.2025
Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:47:00+03:00
2025-05-22T11:58:00+03:00
в мире
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah."Качественная операция ракетных войск по аэропорту Бен-Гурион в Лоде была предпринята с применением баллистической ракеты "Зульфикар", - говорится в сообщении.Хуситы подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.
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в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле

Хуситы заявили о новом ракетном обстреле аэропорта "Бен-Гурион" в Израиле

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah.
"Качественная операция ракетных войск по аэропорту Бен-Гурион в Лоде была предпринята с применением баллистической ракеты "Зульфикар", - говорится в сообщении.
Хуситы подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.
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