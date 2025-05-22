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Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле

Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле - РИА Новости, 22.05.2025

Хуситы обстреляли аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:47:00+03:00

2025-05-22T11:47:00+03:00

2025-05-22T11:58:00+03:00

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ДОХА, 22 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, соответствующее заявление их вооруженных сил прозвучало в эфире телеканала Al Masirah."Качественная операция ракетных войск по аэропорту Бен-Гурион в Лоде была предпринята с применением баллистической ракеты "Зульфикар", - говорится в сообщении.Хуситы подчеркнули, что атаки против Израиля прекратятся только с прекращением военных действий в секторе Газа и его блокады.

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году