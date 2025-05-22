В израильских дипмиссиях усилят меры безопасности
Израиль усилит безопасность своих дипмиссий после гибели дипломатов в США
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипломатических миссиях по всему миру и для государственных служащих после убийства двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне, заявили в канцелярии председателя правительства.
"Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними нужно бороться до самого конца. Мое сердце болит за семьи этих молодых мужчин и женщин, чьи жизни были прерваны отвратительным убийцей-антисемитом. Я распорядился усилить меры безопасности в израильских миссиях по всему миру и для государственных представителей", - заявил премьер, слова которого распространила канцелярия.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что два сотрудника посольства Израиля были убиты у еврейского музея в Вашингтоне. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон на своей странице в соцсети X назвал нападение "подлым актом антисемитского терроризма".
По данным канцелярии, Нетаньяху обсудил случившееся с послом Израиля в США Йехиэлем Лейтером и получил от него немедленное обновление о деталях инцидента, а также с генеральным прокурором Соединенных Штатов Пэм Бонди.
По данным канцелярии, Нетаньяху обсудил случившееся с послом Израиля в США Йехиэлем Лейтером и получил от него немедленное обновление о деталях инцидента, а также с генеральным прокурором Соединенных Штатов Пэм Бонди.
"Бонди поговорила с премьером и подробно рассказала все, что известно на данный момент о личности убийцы и о двух сотрудниках посольства, ставших жертвами. Прокурор выразила премьеру глубочайшие соболезнования, сообщила, что президент (США) Дональд Трамп лично вовлечен в управление ситуацией, и подчеркнула, что Соединенные Штаты обеспечат привлечение убийцы к ответственности", - добавили в офисе Нетаньяху.