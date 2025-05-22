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В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты - РИА Новости, 22.05.2025
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03:58 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/izrail-2018379401.html
В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты
В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты - РИА Новости, 22.05.2025
В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T03:58:00+03:00
2025-05-22T03:58:00+03:00
в мире
йемен
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. Ранее армия сообщила о пуске ракеты со стороны Йемена, а в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога. "Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена", - говорится в сообщении армии.
https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html
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в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты

ЦАХАЛ сообщила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

© Getty Images / SOPA Images/Saeed QaqИзраильская система ПВО "Железный купол" в Сдероте
Израильская система ПВО Железный купол в Сдероте - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / SOPA Images/Saeed Qaq
Израильская система ПВО "Железный купол" в Сдероте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена.
Ранее армия сообщила о пуске ракеты со стороны Йемена, а в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога.
"Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена", - говорится в сообщении армии.
Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ВВС Израиля уничтожили аэропорт в столице Йемена
6 мая, 16:24
 
В миреЙеменИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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