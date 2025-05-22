https://ria.ru/20250522/izrail-2018379401.html

В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты

В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты - РИА Новости, 22.05.2025

В Израиле сообщили о перехвате йеменской ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:58:00+03:00

2025-05-22T03:58:00+03:00

2025-05-22T03:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена. Ранее армия сообщила о пуске ракеты со стороны Йемена, а в некоторых районах Израиля была объявлена воздушная тревога. "Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена", - говорится в сообщении армии.

https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году